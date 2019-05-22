Myanmar'da top ateşi sonucu biri çocuk 2 Müslüman hayatını kaybetti

Myanmar'ın Arakan eyaletinde açılan top ateşinde biri çocuk 2 Müslüman hayatını kaybetti.

Kyauk Taw emniyet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Myanmar ordusu tarafından atıldığı tahmin edilen top mermisinin, Müslüman çoğunluğun yaşadığı Alekyun köyünde bir eve isabet ettiğini bildirdi. Olayda 8 yaşındaki bir erkek çocuğu ile babasının yaşamlarını yitirdiğini aktaran yetkili, aynı aileden 15 yaşındaki erkeğin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan bölgeye yönelik top ateşinin Myanmar ordusu ya da eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü tarafından açıldığı belirsizliğini koruyor.

Bir köy sakini ise top atışının Myanmar ordusu tarafından yapılmış olabileceğini söyledi. Köy sakini, "Myanmar ordusunun düzenlediği top atışları çoğunlukla bu bölgedeki köylere isabet ediyor. Bu kez de aynı şeyin gerçekleştiğini düşünüyoruz." dedi.

Bu arada Özgür Rohingya Koalisyonu Koordinatörü Nay San Lwin, Myanmar ordusu ile Arakan Ordusu Örgütü'ne, "Arakanlı Müslümanların yaşadığı köylere veya civardaki arazilere mayın yerleştirmeye son vermeleri" çağrısında bulundu.