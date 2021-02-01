Myanmar'daki askeri darbeye ABD'den tepki

Beyaz Saray Aung San Suu Kyi ve diğer siyasi liderlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.Myanmar’da ordu Aung San Suu Kyi liderliğindeki hükümete darbe yaparak yönetime el koydu. Olağanüstü hal ilan edilen ülkede Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi'nin de aralarında olduğu birçok siyasetçi gözaltına alındı. Eski general ve devlet başkan yardımcısı Myint Swe devlet başkanı ilan edildi. Asıl güç ise darbeye liderlik eden Myanmar Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Min Aung Hlaing'e geçmiş oldu.

Başkent Naypyidaw ve ülkenin en büyük kenti Yangon'da pazartesi sabahı sokaklarda askerlerin devriye gezdiği görüldü. Telefon hatlarının ve internetin başkentte kapatıldığı belirtiliyor. Darbe sonrasında herhangi bir arbede ya da çatışma yaşandığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Suu Kyi'nin partisi iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği partisinin sözcüsü Myo Nyunt, Alman haber ajansı dpa'ya bir açıklama yaptı. Nyunt görevden alınan Devlet Başkanı Win Myint ve siyasi partilerin üst düzey yöneticilerinin de gözaltına alınmasının beklendiğini söyledi.