Myanmar’daki askeri darbeye tepkiler dinmiyor

Myanmar’da ordunun yaptığı askeri darbe Japonya’da protesto edildi.

Myanmar’da ordunun darbe yaparak yönetime el koyması Japonya’nın başkenti Tokyo’da protesto edildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi, uluslararası toplumu ülkenin tutuklu lideri Aung San Suu Kyi’nin yanında durmaya çağırdı. İngilizce ve Japonca "Özgür Myanmar" ve "Özgür Aung San Suu Kyi" pankartları taşıyan kalabalık, Japon hükümetinden de Myanmar’da demokrasinin tesisi için diplomatik ve ekonomik gücünü kullanmasını istedi. Protesto gösterisinin organizatörlerinden olan Kyaw Kyaw Soe, "Uluslararası toplumdan gelen yanıt önemli. Japon hükümetinin görüşlerini daha fazla dile getirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Japonya tepki göstermişti

Myanmar’da ülke lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint’in gözaltına alınmasıyla başlayan askeri darbe sürecine Japonya hükümetinden tepki gelmiş, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi yaptığı yazılı açıklamada ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinden ve demokratikleşme sürecinin zarar görmesinden büyük endişe duyduklarını ifade etmişti. Japonya’nın Myanmar’daki demokratikleşme sürecini güçlü bir şekilde desteklediğini ve bu sürece aykırı herhangi bir eyleme karşı olduklarını yineleyen Motegi, "Japonya, Devlet Danışmanı Daw Aung San Suu Kyi de dahil olmak üzere bugün gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Japonya’daki ilk protesto değil

Geçtiğimiz Pazartesi günü yaklaşık 800 Myanmarlı, Tokyo’da askeri darbeyi protesto etmiş, ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint’in gözaltına alınmasına tepki göstermişti. Öfkeli kalabalık demokrasi çağrısı yapmıştı.

