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Myanmar'daki darbe karşıtı eylemlerde 'en az 38 kişi öldürüldü'

15.03.2021 01:58 | Son Güncelleme:
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Myanmar'daki darbe karşıtı eylemlerde 'en az 38 kişi öldürüldü'

Myanmar'da, 38 darbe karşıtı protestocunun çatışmalarda öldürüldüğü bildirilirken, askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan siyasetçiler "devrim" çağrısı yaptı.

Myanmar'da, 38 protestocunun çatışmalarda öldürüldüğü bildirilirken, askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan siyasetçiler "devrim" çağrısı yaptı.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin en büyük kenti Yangon'daki Hlaing Tharyar semtinde, sopa ve bıçak kullanan eylemcilerin üzerine ateş açtıları belirtildi.

Askeri cunta, Çinli iş yerlerine saldırılmasının ardından bölgede sıkıyönetim ilan etti. Eylemciler Çin'in Myanmar Ordusu'na destek verdiğine inanıyor.

Myanmmar'da 1 Şubat'taki askeri darbeden sonra protesto eylemleri düzenlenmeye başladı.

Yönetimi ele alan askerler, ülkenin sivil lideri ve Ulusal Demokrasi Birliği Partisi'nin (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'yi gözaltına aldı.

NLD geçen yılki seçimlerde ezici bir zafer kazanmış, ancak ordu yaygın usülsüzlük yapıldığını iddia etmişti.

Bazı devrik milletvekilleri darbeye karşı çıktı ve saklanmaya başladılar.

Bu milletvekillerinin lideri Mahn Win Khaing, darbenin ardından kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, "devrim" diye adlandırdığı süreçte, eylemcilere kendilerini orduya karşı savunma çağrısı yaptı.

Mahn "Bu, ulusumuzun en karanlık anı ve şafağın sökeceği an yakın" dedi ve "Ayaklanma kazanmalı" diye de ekledi.

Eylemciler, yollarda lastik yakarak barikat kurdu.

Yangon'da Pazar günü en az 21 kişinin öldürüldüğü bildiriliyor. Ülkenin başka noktalarında da ölenler ve yaralananlar olduğu kaydediliyor. Siyasi Mahkumlara Yardım Birliği (AAPP) adlı gözlem kuruluşu, son bir günde en az 38 kişinin öldüğünü duyurdu.

Sağlık görevlileri, Hlaing Tharyar'da öldürülenlerin sayısının artabileceğini, onlarca kişide silahla yaralanma bulunduğunu açıkladı.

Hlaing Tharyar**'da neler yaşandı**?

Askeri cunta, bölgedeki Çinli fabrikaların hedef alınması ve koruma talep etmesinin ardından Hlaing Tharyar ve komşu Shwepyitha bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti.

Pekin yönetimi, demir çubuklar, baltalar ve benzin bulunduran eylemcilerin çoğu tekstil ve tekstil deposu olan 10 Çinli tesisi ateşe verdiklerini duyurdu. Bir Çin otelinin de saldırıya uğradığı kaydedildi.

Hlaing Tharyar'daki Çin'e ait bazı fabrikalar ateşe verildi.

Çin Büyükelçiliği'nin Facebook sayfasında "bazı fabrikaların yağmalandığını ve hasar verildiğini, çok sayıda Çinli çalışanın da yaralandığını ve mahsur kaldıklarını" belirtti.

Elçilik, Myanmar yönetimine şiddet olaylarının durdurulması için daha etkin önlemler alınması çağrısı yaptı.

Sokaklarda gün boyunca silah sesleri duyuldu ve orduya ait kamyonlar dolaştı.

Askerler ateş açınca, eylemciler kum torbaları, lastikler ve dikenli tellerle barikat kurdu.

Gunshots were heard throughout the day and military trucks were seen in the streets.

Bir ambulans görevlisi AFP'ye yaptığı açıklamada "Tedavide bulunurken, üç kişi gözlerimin önünde öldü. Diğer iki kişiyi de hastaneye gönderiyorum. Şu anda tüm söyleyebileceğim bu" dedi.

Yangon'un bir başka noktasında yapılan gece eylemi.

Diğer kentlerden de ölüm haberleri geldi. Bu arada devlet televizyonu bir polisin öldüğünü, üçünün de yaralandığını belirtti.

AAPP, darbenin ardından yapılan protestolara müdahalelerde şu ana dek 120'den fazla kişinin öldüğünü söylüyor.

Myanmar'da 1 Şubat'ta yönetime el koyan askeri yönetim, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin dolar nakit ve altın almakla suçlamıştı.

Cunta, Devlet Başkanı Win Myint ve bazı bakanların yolsuzluk yaptıklarını öne sürüyor.

Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği NLD, geçen yıl yapılan seçimlerden ezici bir galibiyetle çıkmıştı. Ancak ordu seçimlerde hile yapıldığını iddia ediyor.

Uluslararası gözlemciler ise seçimlerde usulsüzlük tespit edilmediğini açıklamışlardı.

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