Myanmar'daki darbe karşıtı eylemlerde 'en az 38 kişi öldürüldü'

Elçilik, Myanmar yönetimine şiddet olaylarının durdurulması için daha etkin önlemler alınması çağrısı yaptı.

Sokaklarda gün boyunca silah sesleri duyuldu ve orduya ait kamyonlar dolaştı.

Askerler ateş açınca, eylemciler kum torbaları, lastikler ve dikenli tellerle barikat kurdu.

Bir ambulans görevlisi AFP'ye yaptığı açıklamada "Tedavide bulunurken, üç kişi gözlerimin önünde öldü. Diğer iki kişiyi de hastaneye gönderiyorum. Şu anda tüm söyleyebileceğim bu" dedi.

Diğer kentlerden de ölüm haberleri geldi. Bu arada devlet televizyonu bir polisin öldüğünü, üçünün de yaralandığını belirtti.

AAPP, darbenin ardından yapılan protestolara müdahalelerde şu ana dek 120'den fazla kişinin öldüğünü söylüyor.

Myanmar'da 1 Şubat'ta yönetime el koyan askeri yönetim, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin dolar nakit ve altın almakla suçlamıştı.

Cunta, Devlet Başkanı Win Myint ve bazı bakanların yolsuzluk yaptıklarını öne sürüyor.

Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği NLD, geçen yıl yapılan seçimlerden ezici bir galibiyetle çıkmıştı. Ancak ordu seçimlerde hile yapıldığını iddia ediyor.

Uluslararası gözlemciler ise seçimlerde usulsüzlük tespit edilmediğini açıklamışlardı.