Myanmar'daki darbe karşıtı eylemlerde 'en az 38 kişi öldürüldü'

Bu milletvekillerinin lideri Mahn Win Khaing, darbenin ardından kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, "devrim" diye adlandırdığı süreçte, eylemcilere kendilerini orduya karşı savunma çağrısı yaptı.

Bazı devrik milletvekilleri darbeye karşı çıktı ve saklanmaya başladılar.

NLD geçen yılki seçimlerde ezici bir zafer kazanmış, ancak ordu yaygın usülsüzlük yapıldığını iddia etmişti.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin en büyük kenti Yangon'daki Hlaing Tharyar semtinde, sopa ve bıçak kullanan eylemcilerin üzerine ateş açtıları belirtildi.

Mahn "Bu, ulusumuzun en karanlık anı ve şafağın sökeceği an yakın" dedi ve "Ayaklanma kazanmalı" diye de ekledi.

Yangon'da Pazar günü en az 21 kişinin öldürüldüğü bildiriliyor. Ülkenin başka noktalarında da ölenler ve yaralananlar olduğu kaydediliyor. Siyasi Mahkumlara Yardım Birliği (AAPP) adlı gözlem kuruluşu, son bir günde en az 38 kişinin öldüğünü duyurdu.

Sağlık görevlileri, Hlaing Tharyar'da öldürülenlerin sayısının artabileceğini, onlarca kişide silahla yaralanma bulunduğunu açıkladı.

Hlaing Tharyar**'da neler yaşandı**?

Askeri cunta, bölgedeki Çinli fabrikaların hedef alınması ve koruma talep etmesinin ardından Hlaing Tharyar ve komşu Shwepyitha bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti.

Pekin yönetimi, demir çubuklar, baltalar ve benzin bulunduran eylemcilerin çoğu tekstil ve tekstil deposu olan 10 Çinli tesisi ateşe verdiklerini duyurdu. Bir Çin otelinin de saldırıya uğradığı kaydedildi.

Çin Büyükelçiliği'nin Facebook sayfasında "bazı fabrikaların yağmalandığını ve hasar verildiğini, çok sayıda Çinli çalışanın da yaralandığını ve mahsur kaldıklarını" belirtti.