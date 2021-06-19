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“Myanmar’daki Durum Endişe Verici”

19.06.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik Konseyi'nde yapılan kapalı oturumdan sonra gazetecilere açıklama yapan BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener Myanmar'da gelinen son durumu "çok endişe verici ve çok kötü" olarak nitelendirdi

“Myanmar’daki Durum Endişe Verici”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan kapalı oturumda, Myanmar’daki son durum değerlendirildi. BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, konsey üyelerini bilgilendirdi, Myanmar konusunda atılması gereken adımlarla ilgili kişisel görüşlerini paylaştı.

Özel Temsilci Burgener, kapalı oturum sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, konsey üyelerini ülkedeki son durumla ilgili bilgilendirdiğini belirterek, Myanmar'da gelinen son durumu "çok endişe verici ve çok kötü" olarak nitelendirdi.

“Beş ayda 600 kişi öldürüldü”

Özel Temsilci Burgener, ülkede gerçekleşen askeri darbeden bu yana beş ay içinde yaklaşık 600 kişinin öldürüldüğünü 6 bin kişinin tutuklandığını, 100’e yakın kişinin de hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu söyledi. Burgener, Myanmar’daki duruma BM Güvenlik Konseyi’nin sessiz kalmadığını, ülkede meydana gelen kötü duruma zamanında müdahale ederek gerekli desteği sağladığını belirterek konseyin Myanmar’a yönelik çalışmalarını olağanüstü olarak değerlendirdi.

BM Güvenlik Konseyi’nin kapalı oturumunda yaptığı bilgilendirmeyi de basın mensuplarına değerlendiren Burgener, “Güvenlik Konseyi'nden zamanında destek verip harekete geçmesini istedim. Myanmar’da Sağlık sistemi tamamen çöktüğü ve gıda güvenliği de tehlikede olduğu için tüm sivil halk için endişe verici bir durumla karşı karşıyayız. Bu sürdürülemez bir durum. Güvenli gıdaya ulaşım sorununu çözülmezse gelecek yıl ülke nüfusunun yaklaşık yarısı yoksulluk sınırının altında yaşayabilir” dedi.

“Güvenlik Konseyi birlik içinde hareket etmeli”

Özel Temsilci Burgener, Güvenlik Konseyi’ne Myanmar konusunda birlik içinde hareket etme çağrısında bulunduğunu belirterek, “Güvenlik Konseyi’ni özellikle ülkede yaşanan şiddete karşı çıkmaya, ayrıca siyasi tutukluların mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için çağrı yapmaya davet ettim” dedi.

Burgener, Myanmar'da insan hakları ihlallerin giderek arttığını, şiddetin daha önce yaşanmadığı bölgelerde de yaşanmaya başladığını kaydetti. Burgener, Myanmar’da barışı sağlamak için yaptığı çeşitli temaslarını da Güvenlik Konseyi’ne aktardığını belirterek, “Barışçıl bir çözüm yolu bulmak, ülkedeki genel sorunu nasıl çözebileceğimizi tartışmak için hemen hemen her etnik silahlı örgütle temas halindeyim. Eminim ki konuşmak her zaman şiddetten daha iyidir” dedi.

BM Genel Kurulu’nda Myanmar kararı

BM Genel Kurulu dün Myanmar ordusunun ölümcül güç ve şiddet kullanmasını kınayan ve BM Myanmar Özel Elçisi ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) çabalarını destekleyen bir kararı kabul etti.

BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, 193 üye devletin 119’u karar tasarısı lehinde oy kullandı. Belarus, karar tasarısına ret oyu kullandı. 36 ülkede karar tasarısıyla ilgili çekimser oy kullandı.

Bozkır: “Uluslararası toplum Myanmar halkına destek sağlamalı”

Oylamadan önce konuşan Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Myanmar'da giderek kötüleşen duruma tanıklık ettiklerini belirterek, ”keyfi tutuklamalar, ordunun sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları yüzünden Myanmar, insanlar için güvenli bir yer değil. Ülkede giderek kötüleşen siyasi durumun bir sonucu olarak insani ihtiyaçlar giderek artıyor. Bu durumdan, Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan bir milyondan fazla Arakanlı mülteci de etkileniyor. Uluslararası toplum, Myanmar halkına destek sağlamalı. Ülkede barış ve istikrarın sağlanması için birlik olmalı. Şiddet ve kan dökmek için kurulmuş bir sistem ayakta kalamaz” dedi.

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