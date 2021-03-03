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  4. Myanmar’daki gösterilerde ölü sayısı 13’e yükseldi

Myanmar’daki gösterilerde ölü sayısı 13’e yükseldi

03.03.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Myanmar’da bugün düzenlenen darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere sert müdahalesi sürüyor.

Myanmar’da bugün düzenlenen darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere sert müdahalesi sürüyor. Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde polis, protestoculara ateş açtı. Bugün düzenlenen gösterilerde ölü sayısının 13’e yükseldiği belirtildi.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Monywa’da 1’i kadın 5 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yangon’daki polisin otomatik silahlarla ateş açması sonucu en az 3 kişi, Mandalay’da 3 kişi ve Hpakant bölgesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, 28 Şubat’ta yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu ülke genelinde en az 18 kişinin öldüğünü bildirmişti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, askeri darbe sonrası başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 30’a yükseldi. Bugüne kadar en az 850 kişi ise gözaltına alındı.
Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

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