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Myanmar’daki protestolarda 6 kişi öldü

28.02.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda bilanço artıyor.

Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda bilanço artıyor. Ülkenin farklı noktalarında bugün devam eden gösterilerde polis protestoculara ateş açtı. Sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada, Yangon’da polisin ateş açması sonucu 23 yaşındaki bir protestocunun hayatını kaybettiği belirtildi. Dawei kentinde polis müdahalesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Bago’da 18 yaşındaki bir protestocunun, Mandalay’da da 41 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Myitkyina kentinde gösterileri takip eden bir gazetecinin darp edilerek gözaltına alındığı, Pyay kentinde de bir gazetecinin plastik mermiyle vurulduğu bildirildi.
Dün düzenlenen gösterilerde Monywa kentinde 1 kişi vurularak hayatını kaybetmişti. Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen darbeye tepki gösteren halk protestolarını sürdürüyor.
Askeri darbe sonrası başlayan protestolarda bugüne kadar en az 850 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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