Myanmar’daki Protestolarda En Kanlı Gün: 2 Ölü

Myanmar, yaklaşık üç haftadır süren darbe karşıtı protesto eylemlerinde en kanlı güne sahne oldu. Cumartesi günü çıkan olaylarda en az iki kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri protestoculara karşı gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve sapan kullandı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Mandalay’daki bir gemi tersanesinde çalışanları ve diğer göstercileri dağıtmak için 500 civarında polis ve asker konuşlandı. Protestocuların polise karşı mancınık kullandığı olaylarda iki taraf arasında saatler süren sürtüşme ve gerilim yaşandı.

Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için gerçek mermi dahil farklı şekillerde güç kullandı. Irrawaddy haber sitesi ve gönüllü bir ilk yardım örgütünü liderine göre, olaylarda ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Göstericiler, bölge sakinleri ve gazetecilerin, güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin ardından mekanı terk ettiği, olaylarda bir grup gazetecinin de sapan ve göz yaşartıcı gazlı saldırıya uğradığı haberleri geldi.