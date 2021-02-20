Myanmar’daki Protestolarda En Kanlı Gün: 2 Ölü

Myanmar, yaklaşık üç haftadır süren darbe karşıtı protesto eylemlerinde en kanlı güne sahne oldu. Cumartesi günü çıkan olaylarda en az iki kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri protestoculara karşı gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve sapan kullandı.
Ülkenin ikinci büyük kenti Mandalay’daki bir gemi tersanesinde çalışanları ve diğer göstercileri dağıtmak için 500 civarında polis ve asker konuşlandı. Protestocuların polise karşı mancınık kullandığı olaylarda iki taraf arasında saatler süren sürtüşme ve gerilim yaşandı.
Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için gerçek mermi dahil farklı şekillerde güç kullandı. Irrawaddy haber sitesi ve gönüllü bir ilk yardım örgütünü liderine göre, olaylarda ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Göstericiler, bölge sakinleri ve gazetecilerin, güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin ardından mekanı terk ettiği, olaylarda bir grup gazetecinin de sapan ve göz yaşartıcı gazlı saldırıya uğradığı haberleri geldi.
Güvenlik güçleri, ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koyup, seçilmiş lider Aung Suu Kyi ve sivil hükümetin diğer üst düzey yetkililerini gözaltına almasından bu yana protesto eylemleri düzenleyen göstericilere karşı giderek daha agresif yöntemlere başvuruyor. Geçen Kasım ayında Suu Kyii’nin Ulusal Demokrasi Birliği partisinin açık farkla kazandığı seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia eden ordu, yönetime el koyarak ülkede bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan etti.
Ordunun bu iddiası, Myanmar seçim komisyonu tarafından reddedilmişti.
1 Şubat’tan bu yana protestolar günlük olarak devam ederken, Suu Kyi’nin portresini ve demokrasi yanlısı sloganlar yazan pankartlar taşıyan protestocuların ayrıca baskı ve zulüm politikalarına karşı halk direnişinin konu alındığı Açlık Oyunları filmindeki sembolik üç parmak işaretini de sıklıkla kullandığı dikkat çekiyor.
Protestolara ek olarak, devlet memurları ve özel sektör çalışanları da grev yapıyor. Ordu devlet kurumlarında çalışanlara işlerine geri dönme emri verdi.