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Myanmar’daki protestolarda ölü sayısı 3’e yükseldi

28.02.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artıyor.

Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artıyor. Ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda Yangon, Monywa ve Mandalay kentlerinde güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesinin ardından tansiyon yükseldi. Dün, Monywa kentinde polisin göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi vurularak hayatını kaybetti. Yangon’da bugün devam eden gösterilerde protestocuları göz yaşartıcı gazla dağıtamayan polis yine ateş açtı. Sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada polisin ateş açması sonucu 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşanan şiddet olaylarında birçok protestocunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen halk darbeye karşı tepki göstermek için protestolarını sürdürüyor.

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