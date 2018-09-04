Myanmar'daki Reuters muhabirlerine verilen hapis cezası

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle Reuters haber ajansının iki muhabirinin yedişer yıl hapse mahkum edilmesine tepki gösterdi.

Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Antonio Guterres) bugün Myanmar'da gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun suçlu bulunmasını ve yedişer yıl hapse mahkum edilmesini endişeyle not ediyor. Guterres, yetkilileri kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyor." ifadelerini kullandı.

İfade ve bilgi alma özgürlüğünün önemine işaret eden Dujarric, "Bu gazetecilerin Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik büyük çapta insan hakları ihlallerini haberleştirirken mahkum edilmesi kabul edilemez. Genel Sekreter Guterres gazetecilerin serbest bırakılması için haklarını savunmaya devam edecek. Guterres, Myanmar'da basın özgürlüğü ve tüm insan haklarına saygı duyulması çağrısı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.