Myanmar'daki Reuters muhabirlerinin hapis cezasına mahkum edilmesi

Burma (Myanmar) İnsan Hakları Ağı (BHRN), Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle Reuters haber ajansının iki muhabirin yedişer yıl hapse mahkum edilmesine tepki gösterdi.
BHRN'den yapılan yazılı açıklamada, "Myanmar'da mahkeme tarafından verilen bu karar, ülkede demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konusundaki diğer bir başarısızlığının sinyalidir." ifadeleri kullanıldı.
BHRN Direktörü Kyaw Win, Reuters çalışanı iki muhabir Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun yedişer hapse mahkum edilmesinin, Aung San Suu Çii yönetiminde ordunun hatalarını ortaya çıkaranlara nasıl ceza verildiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.
Mahkeme kararının bozulması gerektiğini kaydeden Win, ülkedeki savaş suçları konusunda adalet ve hesap verme ortamının sağlanmasının önemine işaret etti.
Yangan Mahkemesi, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bularak yedişer yıl hapse mahkum etmişti.
Muhabirler, 13 Aralık'ta ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası çerçevesinde tutuklanmıştı.
Myanmar'da parlamento binası yakınında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe da ruhsatsız drone bulundurmaktan yargılanmıştı. TRT World adına çalışan 4 kişi, 10 Kasım'da ikişer ay hapse mahkum edilmişti.
Myanmar yönetiminin özellikle orduyla bağlantılı konularda özgür basına baskıyı artırdığı ifade ediliyor.
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e sığındı. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.
Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.
Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.
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