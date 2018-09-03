Myanmar'daki Reuters muhabirlerinin hapis cezasına mahkum edilmesi

Burma (Myanmar) İnsan Hakları Ağı (BHRN), Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle Reuters haber ajansının iki muhabirin yedişer yıl hapse mahkum edilmesine tepki gösterdi.

BHRN'den yapılan yazılı açıklamada, "Myanmar'da mahkeme tarafından verilen bu karar, ülkede demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konusundaki diğer bir başarısızlığının sinyalidir." ifadeleri kullanıldı.

BHRN Direktörü Kyaw Win, Reuters çalışanı iki muhabir Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun yedişer hapse mahkum edilmesinin, Aung San Suu Çii yönetiminde ordunun hatalarını ortaya çıkaranlara nasıl ceza verildiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Mahkeme kararının bozulması gerektiğini kaydeden Win, ülkedeki savaş suçları konusunda adalet ve hesap verme ortamının sağlanmasının önemine işaret etti.

Yangan Mahkemesi, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bularak yedişer yıl hapse mahkum etmişti.