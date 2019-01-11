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Myanmar'daki yabancı ajans muhabirlerine verilen hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

Mahkeme, 7'şer yıl hapse mahkum edilen Reuters haber ajansının iki muhabirinin temyiz başvurusunu reddetti

YANGON (AA) - Myanmar'da mahkeme, Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Reuters haber ajansının iki muhabirinin temyiz başvurusunu reddetti.

Mahkeme, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarda devlet görevlilerinin rolü hakkında yaptıkları bir araştırma sırasında 2017'de polis tarafından gözaltına alınan ve geçen yıl eylül ayında "devlet sırrı niteliğindeki belgeleri bulundurmak" suçlamasıyla mahkeme tarafından hapse mahkum edilen gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo için yapılan temyiz başvurusunu kabul etmedi.

Yangon Yüksek Mahkeme Yargıcı Aung Naing kararında, avukatların, gazetecilerin masum olduğunu kanıtlayacak yeterince delil sunamadığını ve verilen cezanın "uygun" olduğunu belirtti.

Muhabirler, Aralık 2017'de üzerlerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ile askeri raporların bulunması sonucu Devlet Sırları Yasası çerçevesinde tutuklanmıştı.

Yangon Mahkemesi, 3 Eylül 2018'de, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan muhabirler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bularak 7'şer yıl hapse mahkum etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, verilen karara tepki göstermiş ve "Genel Sekreter (Antonio Guterres) Myanmar'da gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun suçlu bulunmasını ve 7'şer yıl hapse mahkum edilmesini endişeyle not ediyor. Guterres, yetkilileri kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

İfade ve bilgi alma özgürlüğünün önemine işaret eden Dujarric, "Bu gazetecilerin Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik büyük çapta insan hakları ihlallerini haberleştirirken mahkum edilmesi kabul edilemez. Genel Sekreter Guterres gazetecilerin serbest bırakılması için haklarını savunmaya devam edecek. Guterres, Myanmar'da basın özgürlüğü ve tüm insan haklarına saygı duyulması çağrısı yapıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Myanmar lideri Aung San Suu Çii ise Reuters ajansının iki muhabirine verilen mahkumiyet kararını desteklemiş ve söz konusu gazetecilere yönelik davanın hukukun üstünlüğü olduğunu söylemişti.

Myanmar yönetiminin özellikle orduyla bağlantılı konularda özgür basına baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

BM raporlarına göre, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e sığındı. Köylerinin bazıları tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

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