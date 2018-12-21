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Myanmar'dan Kaçin ve Şan eyaletinde tek taraflı ateşkes kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 20:44 | Son Güncelleme

Myanmar ordusu, Kaçin ve Şan eyaletlerinde etnik isyancı gruplara yönelik askeri operasyonların 30 Nisan 2019'a kadar durdurulduğunu açıkladı

YANGON (AA) - Myanmar ordusu, etnik isyancı gruplara yönelik askeri operasyonların düzenlendiği Kaçin ve Şan eyaletlerinde 4 aydan fazla sürecek tek taraflı ateşkes ilan etti.

Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in ofisinden yapılan açıklamada, ordunun bugünden itibaren 30 Nisan'a kadar, biri kuzeydeki Kaçin eyaletinde, dördü doğudaki Şan eyaletinde olmak üzere 5 askeri komutanlıktaki tüm operasyonlarını tek taraflı durduracağı belirtildi.

Açıklamada, 30 Nisan'a kadar sürecek tek taraflı ateşkes kararının, bölgedeki etnik silahlı gruplarla görüşmelere imkan sağlamak amacıyla alındığı bildirildi.

Ordu tarafından başlatılan ateşkes, yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın baskı ve zulüm gördüğü Arakan eyaletini kapsamıyor.

Kaçin Bağımsızlık Ordusu, ülkenin kuzeyindeki Hristiyan inancına mensup etnik Kaçin halkının hakları ve özerklik için yıllardır mücadele yürütüyor. Silahlı gruplar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar 17 yıl süren ateşkesin ardından 2011 yılında yeniden başlamıştı. Çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazlası yurtlarından edilmişti.

Şan eyaletinde hükümet güçleriyle etnik silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda da aralarında sivillerin olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden olmuştu.

Myanmar ordusu ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Birleşmiş Milletler, ordu güçlerinin ülkenin güney batısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlamıştı.

Avrupa Birliği'nden 10 Aralık'ta AB Dışişleri Konseyi toplantısı sırasında yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletlerindeki "ciddi" insan hakları ihlallerine dikkat çekilerek, sorumlu üst düzey askeri yetkililer ve polislere yönelik ilave yaptırım hazırlığında olunduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçin Myanmar Şan

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