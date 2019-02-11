Myanmar'dan Malezya'ya geçmeye çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı

Myanmar'dan Malezya'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Myanmar devlet ajansından yapılan açıklamaya göre, Myanmar deniz kuvvetleri, ülkenin Rakhine eyaleti açıklarından Malezya'ya doğru hareket eden bir gemiyi durdurdu.
Geminin içinde 7'si kadın 14 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Düzensiz göçmenleri kaçırmak için iki kişinin aracılık ettiği ve kişi başı yaklaşık 2 bin dolar aldığı öğrenildi.
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