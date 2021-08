Myanmar'ın BM Temsilcisine Suikast Girişimi Önlendi

New York’ta Birleşmiş Milletler Myanmar Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun'a suikast girişiminde bulunacağı öne sürülen iki kişi tutuklandı. Zanlıların Myanmar vatandaşı olan Phyo Hein Htut ve Ye Hein Zaw oldukları açıklandı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve güvenlik güçleri tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, tutuklanan iki kişinin askeri darbe karşıtı olan Myanmar BM Daimi Temsilcisi Tun’a suikast düzenlemek için Taylandlı bir silah tüccarından para aldıkları belirtildi.

Hazırlanan iddianamede Myanmar ordusuna silah satan Taylandlı silah tüccarlarının ‘Zelle’ aracılığıyla cep telefonundan farklı zamanlarda yaptığı para transferlerinin kayıtları da yer aldı.

Büyükelçiye üst düzey koruma

Büyükelçi Tun, CNN’e yaptığı açıklamada suikast girişimi iddiasından salı günü haberi olduğunu, durumu önce kendi daimi temsilciği görevlileriyle paylaştığını daha sonra ABD’nin BM Daimi Temsilciliği’ne bildirdiğini söyledi.

Suikast girişimi iddiasının ardından Tun’un New York’taki konutu ve Myanmar Daimi Temsilciliği’nde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Yetkililer: “ABD topraklarında planlanan suikast girişimi önlendi”

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Audrey Strauss, FBI New York Müdür Vekili Jacqueline Maguire, New York Emniyet Müdürü Dermot Shea, suikast girişiminde bulunacakları iddiasıyla tutuklanan iki Myanmarlıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Başsavcı Strauss "İddia edildiği gibi, Phyo Hein Htut ve Ye Hein Zaw, Myanmar BM daimi temsilcisine suikast düzenleyip yaralamayı ya da öldürmeyi planlıyordu. Yabancı diplomatların ve yetkililerin güvenliğini sağlamak için hükümetin her seviyesinde yer alan emniyetçi ortaklarımızın yorulmak bilmeyen çalışmalarını takdirle karşılıyoruz” dedi.

FBI adına açıklama yapan Müdür Vekili Maguire, “Myanmar'ın BM büyükelçisine yönelik bir tehdit hakkında duyum aldığımızda zaman çok önemliydi. ABD topraklarında bir yabancı diplomata zarar vermek ve potansiyel olarak öldürmek için bu komploda tutulduğu iddia edilen kişilerin izini sürmek için hızlı ve özenle çalışan ortak kolluk kuvvetlerinin her birine teşekkür etmek istiyorum. Yasalarımız ülkemizdeki herkes için geçerlidir. Bu kişiler yasaları çiğnemenin bedelini ödeyecekler” diye konuştu.

Emniyet Müdürü Shea “Bugün federal suçlamalarında iddia edildiği gibi, bu sanıklar ABD topraklarında uluslararası bir lidere karşı suikast komplosu kurmak için sınırları ve okyanusları aştı. Ancak New York'taki polis ve diğer kolluk güçlerimiz bu kişileri süratle yakalayıp herhangi bir kimseye zarar gelmeden önce onları adalete teslim etti” dedi.