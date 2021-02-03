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Myanmar’ın Devrik Liderine Kaçakçılık Suçlaması

03.02.2021 23:42 | Son Güncelleme:
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Myanmar’ın Devrik Liderine Kaçakçılık Suçlaması

Polis, Aung San Suu Kyi’nin evinde bulunan ruhsatsız 6 adet telsiz radyosunu yasadışı olarak ithal ettiği ve izinsiz kullandığı suçlamasında bulundu

Myanmar’da ordunun yönetime el koymasından iki gün sonra yetkililer, ülkenin gözaltındaki fiili lideri Aung San Suu Kyi’ye karşı ithalat-ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları yöneltti.

Aung San Suu Kyi’nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği’nden (NLD) bir sözcü resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Aung San Suu Kyi’nin iki hafta süreyle gözaltında tutulması talimatının verildiğini de belirtti. Partiye mensup milletvekillerinden Phyo Zayar Thaw da suçlamaları doğruladı.

Aung San Suu Kyi, Pazartesi günü düzenlenen askeri darbe sırasında Cumhurbaşkanı Win Myint ve diğer bazı liderlerle birlikte gözaltına alınmıştı.

Polise ait belgede, Aung San Suu Kyi’nin başkent Naypyitaw’taki evinde yapılan aramada bulunan ruhsatsız 6 adet telsiz radyosunu yasadışı olarak ithal ettiği ve izinsiz kullandığı iddia ediliyor.

İletişim ekipmanının Myanmar liderinin korumaları için olduğunun belirtildiği belgede, Aung San Suu Kyi’nin gözaltında tutulmasının, “zanlının sorgusunun ardından tanıkları sorgulamak, delilleri talep etmek ve avukat desteği başvurusu” kapsamında istendiği kaydediliyor.

Ayrı bir polis belgesine göre de yetkililer ayrıca Cumhurbaşkanı Win Myint’i geçen Kasım ayında yapılan seçimler öncesindeki kampanya çalışmalarında Corona virüsü tedbirlerini ihlal etmekle suçladı.

NLD partisi de bir açıklama yaparak, yetkililerin ülkenin farklı bölgelerindeki parti ofislerine baskın düzenlediğini bildirdi.

Bu arada ülkenin 30 kentinde 70 hastanenin çalışanları ve sağlık daireleri de darbeyi protesto etmek için iş bırakma eylemi düzenliyor.

ASEAN: "Suçlamalar mantık dışı"

Mahkeme, polis ve hükümet yetkililerinden henüz suçlamalarla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) İnsan Hakları Parlamenterler grubunun başkanı Charles Santiago, suçlamalara “mantık dışı” diyerek tepki gösterdi.

Santiago yazılı açıklamasında, “Bu, cuntanın iktidarı yasadışı biçimde ele geçirmesini meşru göstermek için attığı mantık dışı bir adım” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray: “Olası yaptırımları gözden geçiriyoruz”

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de günlük basın brifinginde, Myanmar’daki darbeyle ilgili gelişmelerin ABD açısından öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayarak, buna yanıt olarak olası yaptırımları gözden geçirme çalışmasının devam ettiğini belirtti.

ABD Myanmar’daki darbeyi kınarken, yetkililer yaptırımlar dahil bir dizi seçeneğin değerlendirildiğini kaydetmişti.

Psaki, “Size tam bir takvim veremem ama bu bir öncelik. Yaptırım yetkilerimizi gözden geçirme ve atılabilecek adımları belirleme üzerinde odaklanmış durumdayız” ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Ned Price, Myanmar’ın devrik lideri Aung San Suu Kyi’ye suçlamalar yöneltildiği haberlerinden “rahatsızlık” duyduğunu bildirdi. Price, darbe sırasında gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısını da yineledi.

G-7 grubuna mensup ülkelerin dışişleri bakanları da ortak bir yazılı açıklama yayınlayarak Myanmar’daki darbeyi kınadı.

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