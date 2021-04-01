Myanmar’ın Devrik Liderine Yeni Suçlama

Myanmar ordusunun 1 Şubat’ta yönetime el koyması sonrası gözaltına alınan devrik lider Aung San Suu Kyi, ülkenin sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal etmekle suçlandı.
Reuters haber ajansına telefonda bilgi veren savunma avukatı Khin Maung Zaw, Suu Kyi’nin görevden alınan kabine bakanlarından üçünün ve gözaltına alınan Avustralyalı ekonomi danışmanı Sean Turnell'in bir hafta önce aynı suçlamayla Yangon’da mahkemeye çıkarıldığın söyledi. Kyi’nin avukatı, müvekkili hakkındaki yeni suçlamayı iki gün önce öğrendiğini bildirdi.
Şubat başından bu yana gözaltında tutulan Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi’nin devlet sırları yasasını ihlal ettiği iddiası, bugüne kadarki en ciddi suçlama. Suçlu bulunması halinde Suu Kyi, 14 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Cunta yönetimi devrik lideri ayrıca Corona virüsü protokollerini ihlal etmekle, yasadışı iki yönlü telsiz bulundurmak ve rüşvetle suçluyor. Yönetim son gelişmelerle ilgili ise açıklama taleplerine yanıt vermedi.
75 yaşında olan ve 1991 yılında Myanmar'a demokrasi getirme çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Suu Kyi, Perşembe günü daha önceki suçlamalarla bağlantılı olarak bir duruşmaya video bağlantısıyla katıldı. Savunma avukatlarından Min Min Soe, Suu Kyi’nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Suu Kyi'nin müttefiki olan cumhurbaşkanı da darbeyle görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı. Win Myint de çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.
Avukatları, her ikisi aleyhindeki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.
Myanmar ordunun 1 Şubat'ta Kasım seçimlerinde asılsız sahtekarlık iddialarını gerekçe göstererek yönetimi devirmesinden bu yana darbe karşıtı protestolarla sarsılıyor. Reuters haber ajansına bilgi veren bazı telekomünikasyon sektörü kaynakları, iletişimi engellemeye yönelik yeni bir önlem olarak, cuntanın internet servis sağlayıcılarına kablosuz geniş bant hizmetlerini bir sonraki duyuruya kadar kapatmalarını emrettiğini öne sürdü.
Siyasi Mahkumlar Yardım Birliği (AAPP) adlı aktivist gruba göre, darbeye karşı protestolarda en az 538 sivil öldürüldü. Ayaklanmanın en kanlı günü olan 28 Mart’ta 141 kişi yaşamını yitirdi. Aynı gün en az 2 bin 700 kişi de gözaltına alındı ya da tutuklandı.
Öte yandan görevden alınan bir grup milletvekili, iktidardaki askeri cuntaya karşı çıkmak için yeni bir sivil hükümet kuracaklarını duyurdu.
Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH) olarak adlandırılan isyancı hükümet, görevden alınan Aung San Suu Kyi'nin Kasım ayında genel seçimleri kazanan Ulusal Demokrasi Birliği’nin üyelerinden oluşuyor.
CRPH ayrıca, ordunun 2008’de hazırladığı ve elli yıl sonra Myanmar'a demokrasi getiren ve ordunun herhangi bir sivil hükümetteki gücünü ve nüfuzunu koruyan anayasanın yerini alacak yeni bir federal anayasa açıkladı. CRPH’in hazırladığı anayasa, özerklik için mücadele veren Myanmar'ın bölgesel etnik gruplarının uzun süredir devam eden taleplerini karşılamak için yazıldı.
Cuntanın Myanmar'daki demokrasi yanlısı muhaliflere yönelik şiddetli baskısı, son günlerde protestocuların yanında yer alan etnik isyancılara karşı da genişletildi. Ordu ve polis karakollarına yapılan saldırılara misilleme olarak, ordu Myanmar'ın doğusundaki etnik Karen isyancılarına karşı hava saldırıları başlattı. Hava saldırıları binlerce insanın ormandan ve sınırdan komşu Tayland'a kaçmasına neden oldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ordunun darbe karşıtı gösterilere karşı kanlı baskısı devam ederken, zaruri olmayan tüm personeline ve aile üyelerine Myanmar'ı terk etmelerini emretti.
İngiltere de Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın çocuklar dahil olmak üzere masum insanları kasıtlı bir şekilde öldürdüğünü söylediği askeri liderlikle yakın bağlantıları nedeniyle, Perşembe günü bir Myanmar holdingine yaptırım açıkladı.
Bu çerçevede İngiltere, Myanmar Ekonomi Kurumu’na (MEC) Myanmar ordusuna ve üst düzey askeri yetkililerine fon sağlayarak ciddi insan hakları ihlallerine karıştığı gerekçesiyle yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.
Uluslararası şirketleri, Myanmar ordusunu destekleyen işletmelerle bağları kesmeye çağıran Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere'nin bu kararını memnuniyetle karşıladı.
Blinken, "Darbe liderleri Burma halkına yönelik her türlü şiddete son vermeli ve demokrasiyi yeniden kurmalı" dedi.