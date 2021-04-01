Myanmar’ın Devrik Liderine Yeni Suçlama

Cunta yönetimi devrik lideri ayrıca Corona virüsü protokollerini ihlal etmekle, yasadışı iki yönlü telsiz bulundurmak ve rüşvetle suçluyor. Yönetim son gelişmelerle ilgili ise açıklama taleplerine yanıt vermedi.

Şubat başından bu yana gözaltında tutulan Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi’nin devlet sırları yasasını ihlal ettiği iddiası, bugüne kadarki en ciddi suçlama. Suçlu bulunması halinde Suu Kyi, 14 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Reuters haber ajansına telefonda bilgi veren savunma avukatı Khin Maung Zaw, Suu Kyi’nin görevden alınan kabine bakanlarından üçünün ve gözaltına alınan Avustralyalı ekonomi danışmanı Sean Turnell'in bir hafta önce aynı suçlamayla Yangon’da mahkemeye çıkarıldığın söyledi. Kyi’nin avukatı, müvekkili hakkındaki yeni suçlamayı iki gün önce öğrendiğini bildirdi.

75 yaşında olan ve 1991 yılında Myanmar'a demokrasi getirme çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Suu Kyi, Perşembe günü daha önceki suçlamalarla bağlantılı olarak bir duruşmaya video bağlantısıyla katıldı. Savunma avukatlarından Min Min Soe, Suu Kyi’nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Suu Kyi'nin müttefiki olan cumhurbaşkanı da darbeyle görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı. Win Myint de çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

Avukatları, her ikisi aleyhindeki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Myanmar ordunun 1 Şubat'ta Kasım seçimlerinde asılsız sahtekarlık iddialarını gerekçe göstererek yönetimi devirmesinden bu yana darbe karşıtı protestolarla sarsılıyor. Reuters haber ajansına bilgi veren bazı telekomünikasyon sektörü kaynakları, iletişimi engellemeye yönelik yeni bir önlem olarak, cuntanın internet servis sağlayıcılarına kablosuz geniş bant hizmetlerini bir sonraki duyuruya kadar kapatmalarını emrettiğini öne sürdü.

Siyasi Mahkumlar Yardım Birliği (AAPP) adlı aktivist gruba göre, darbeye karşı protestolarda en az 538 sivil öldürüldü. Ayaklanmanın en kanlı günü olan 28 Mart’ta 141 kişi yaşamını yitirdi. Aynı gün en az 2 bin 700 kişi de gözaltına alındı ya da tutuklandı.