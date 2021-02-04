Myanmar’ın en büyük ikinci kentinde darbe karşıtı protesto

Myanmar’ın ikinci büyük kenti Mandalay’da askeri darbeye karşı protesto gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise darbeyi değerlendirdiği açıklamasında, "Uluslararası toplumun tüm kilit aktörlerini, bu darbenin başarısız olmasını sağlamak için Myanmar’a yeterince baskı uygulayacak şekilde harekete geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Myanmar’da geçtiğimiz 1 Şubat’ta ordunun darbe yaparak yönetime el koymasına yönelik tepkiler sürüyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay’da darbe karşıtları sokağa çıktı. Kentte darbeye yönelik gerçekleştirilen ilk protestoda Mandalay Tıp Üniversitesinde ve farklı noktalarda toplanan gruplar, "Halk askeri darbeyi protesto ediyor" yazılı pankart taşıdı. Protestocular, "Tutuklanan liderlerimizi şimdi bırakın" şeklinde slogan attı.

BM’den darbeye tepki

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu Myanmar’daki darbesinin başarısız olmasını sağlamaya çağırdı. Myanmar’da anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunan Guterres, Güvenlik Konseyi’nde bu konuda birlik olacağını umduğunu dile getirdi. Guterres, "Uluslararası toplumun tüm kilit aktörlerini, bu darbenin başarısız olmasını sağlamak için Myanmar’a yeterince baskı uygulayacak şekilde harekete geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. "Seçimlerin sonucunu ve halkın iradesini tersine çevirmek kesinlikle kabul edilemez" diyen Guterres, "Umarım Myanmar’daki ordunun ülkeyi yönetmenin yolunun bu olmadığını anlamasını sağlamak mümkün olur" diye konuştu.