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Myanmar'ın İngiltere Büyükelçisi, elçiliğe girişine izin verilmediğini söyledi: 'Londra'da darbe yapıldı'

08.04.2021 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar'ın İngiltere Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn, elçilik binasının askeri yönetim tarafından ele geçirildiğini ve binaya girmesine izin verilmediğini söyledi. Personelinin elçiliğe girmesine de izin verilmediğini, kendisine artık Myanmar'ı temsil etmediğinin söylendiğini açıklayan Büyükelçi, başına gelenlerle ilgili olarak "Adeta Londra'nın ortasında bir darbe yapıldı" dedi.

Myanmar'ın İngiltere Büyükelçisi, elçiliğe girişine izin verilmediğini söyledi: 'Londra'da darbe yapıldı'

Myanmar'ın İngiltere Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn, elçilik binasının askeri yönetim tarafından ele geçirildiğini ve binaya girmesine izin verilmediğini söyledi.

Kyaw Zwar Minn, elçilik binasında kontrolün askeri ateşede olduğunu belirtti.

Personelinin elçiliğe girmesine de izin verilmediğini, kendisine artık Myanmar'ı temsil etmediğinin söylendiğini açıklayan Büyükelçi, başına gelenlerle ilgili olarak "Adeta Londra'nın ortasında bir darbe yapıldı" dedi.

Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleştirilen darbeyi eleştiren Kyaw Zwar Minn, gözaltına alınan siyasetçilerin serbest bırakılmalarını istemişti.

Büyükelçinin bırakılmasını istediği kişiler arasında darbe öncesi fiilen ülkeyi yöneten Aung San Suu Kyi de vardı.

Aung San Suu Kyi

İngiltere açıklama istedi

Kyaw Zwar Minn geçen ay BBC'ye yaptığı açıklamada ülkesinin "bölünmüş" durumda olduğunu söylemiş, "Myanmar'da iç savaş tehlikesi var" demişti.

"Ülkesine ihanet ettiği" yönündeki suçlamaları reddeden Büyükelçi, taraflara eşit mesafede olduğunu savunmuştu.

İngiltere hükümeti son gelişmeler sonrası Myanmar yönetimden, Kyaw Zwar Minn'in Londra'daki statüsüyle ilgili açıklama istedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab daha önce eski bir albay olan Kyaw Zwar Minn'i "cesareti ve vatanseverliği" nedeniyle övmüştü.

Reuters haber ajansı ise Büyükelçi Yardımcısı Chit Win'in görevi devraldığını bildirdi.

Myanmar ordusu geçit töreninde

Darbe sonrası protestolar

Myanmar'da darbe sonrası düzenlenen ve haftalardır süren protesto gösterilerinde zaman zaman polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda onlarcası çocuk olmak üzere 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Göstericiler Kasım ayında yapılan son seçimleri kazanan Ulusal Demokrasi Birliği lideri Aung San Suu Kyi'nin ve gözaltındaki tüm siyasetçilerin serbest bırakılmasını, askerlerin iktidarı yeniden seçilmişlere devretmesini talep ediyor

Aung San Suu Kyi'nin 14 yıla kadar hapsi isteniyor.

Myanmar'da yönetime el koyan cunta ise ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

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