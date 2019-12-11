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Myanmar'ın Nobel Barış Ödüllü Lideri Soykırım İddialarını Reddetti

11.12.2019 13:16 | Son Güncelleme

Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi, ülkesinin Rohingya’da müslümanlara yönelik soykırım yaptığı iddialarının eksik ve yanıltıcı olduğunu söyledi

Myanmar'ın Nobel Barış Ödüllü Lideri Soykırım İddialarını Reddetti

Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi, ülkesinin Rohingya’da müslümanlara yönelik soykırım yaptığı iddialarının eksik ve yanıltıcı olduğunu söyledi. Myanmar’ın Nobel Barış Ödülü sahibi Lideri Suu Kyi, konuya ilişkin Uluslararası Adalet Divan’ında ifade veriyor.

İslam İşbirliği Teşkiları adına Gambiya’nın Adalet Divanı’na başvurusu neticesinde Suu Kyi, ülkesini savunmak adına Lahey’de hakimler karşısında ifade veriyor.

Suu Kyi, mahkemede yaptığı konuşmada ordunun bazı zamanlarda orantısız güç kullandığı konusunda bilgisi olduğunu ancak Rohingya’da kolay ve anlaşılabilir bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Suu Kyi, “Gambiya, Myanmar’ın Rohingya bölgesine ilişkin olarak yanıltıcı ve eksik bilgilerden oluşan bir tablo sundu” dedi.

Suu Kyi’nin Gambiya’nın avukatlarının yaptıkları sunumu dikkatle takip ettiği gözlendi. Avukatlar ordunun 3 üst düzey generaliyle Suu Kyi’nin birlikte çekilmiş ve gülümserlerken çekilmiş bir fotoğrafını mahkemeye sunarak Myanmar liderinin ordu yönetimiyle yakın bir ilişkiye sahip olduğunu söylediler. Sunumda aynı zamanda soykırım iddialarına yönelik fotoğraflar da gösterildi.

Gambiya söz konusu şiddet eylemlerine yönelik olarak mahkemenin önlemler almasını talep ediyor. Dün başlayan duruşma bugün ve yarın da devam edecek.

Rohingya’da Myanmar yönetiminin Ağustos 2017’de başlattığı operasyonlar neticesinde 730 binden fazla müslüman evlerini ve köylerini terk etmek zorunda kaldılar. Bu kişilerin büyük çoğunluğu halen Bangladeş’teki mülteci kamplarında yaşamlarına devam ediyorlar.

Gambiya’nın Uluslararası Adalet Divanı’na yaptığı başvuruya 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı dışında Hollanda ve Kanada’da destek veriyorlar.

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