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‘Myanmarlı Askeri Liderler Soykırımla Yargılanmalı’

27.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

BM müfettişleri Myanmarlı altı üst düzey komutanın Arakanlı Müslümanlar’a karşı soykırım suçundan yargılanması gerektiği görüşünü savundu. Bu isimler arasında Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing de var

‘Myanmarlı Askeri Liderler Soykırımla Yargılanmalı’

Birleşmiş Milletler müfettişleri Myanmar askeri liderlerinin Arakanlı Müslümanlar’a karşı soykırım suçundan yargılanması gerektiği görüşünü savundu.

Konuyla ilgili BM raporunu hazırlayan müfettişler Arakanlılar’a karşı işlenen sıradışı sistematik suçların arkasında olduklarını düşündükleri altı ismi de açıkladı.

BM’nin raporundaki ifadeler Birleşmiş Milletler yetkililerinin Myanmar’a yönelik şu ana kadar ki en sert ifadeleri.

Raporu hazırlayan üç üyeli ekip Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin yetkisiyle çalıştı. Ekip sürgündeki Arakanlılar’la görüştü, uydu görüntülerini araştırdı.

Ekibin lideri Marzuki Darusman, “Ordunun insan hayatına yönelik tavrı bütün Myanmar halkı ve uluslararası toplum için endişe olmalı” dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi, Myanmar’da yaşananların belirlenmesi için geçen Mart ayında konuyla ilgili olarak bir ekip kurulmasına karar vermişti. Bu tarih güvenlik güçlerine yönelik saldırıların ardından Arakanlılar’ın Bangladeş’e kaçmalarına neden olan baskıdan 6 ay önceye denk geliyor. Birleşmiş Milletler 700 binden fazla Arakanlı’nın Bangladeş’e kaçtığını tahmin ediyor.

Ekibin raporladığı suçlar arasında tecavüz, yüzlerce köyün yakılması, köleleştirme, çocukların öldürülmesi yer aldı. Ekibin Myanmar’a girmesine izin verilmedi. Myanmar hükümeti ekiple işbirliği de yapmadı.

Raporda, Myanmar’daki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması gerektiği belirtiliyor, veya en azından özel bir mahkeme kurulması isteniyor.

Birleşmiş Milletler liderleri, yabancı hükümet yetkilileri ve insan hakları gözlemcileri Myanmar’daki durumu soykırımın kanıtı olarak niteliyor. Amerika da geçen yıl Myanmar’da etnik temizliğin olduğunu belirtmişti.

BM raporunda 6 Myanmarlı komutanın yargıya gönderilmesi “öncelikli konu” olarak nitelendi. Bu isimler arasında Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing de var. Amerika ve Avrupa Birliği bazı Myanmarlı komutanlara yönelik daha önce yaptırım kararı almıştı. Min Aung Hlaing bu isimler arasında bulunmuyor.

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