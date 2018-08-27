‘Myanmarlı Askeri Liderler Soykırımla Yargılanmalı’

Birleşmiş Milletler müfettişleri Myanmar askeri liderlerinin Arakanlı Müslümanlar’a karşı soykırım suçundan yargılanması gerektiği görüşünü savundu.

Konuyla ilgili BM raporunu hazırlayan müfettişler Arakanlılar’a karşı işlenen sıradışı sistematik suçların arkasında olduklarını düşündükleri altı ismi de açıkladı.

BM’nin raporundaki ifadeler Birleşmiş Milletler yetkililerinin Myanmar’a yönelik şu ana kadar ki en sert ifadeleri.

Raporu hazırlayan üç üyeli ekip Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin yetkisiyle çalıştı. Ekip sürgündeki Arakanlılar’la görüştü, uydu görüntülerini araştırdı.

Ekibin lideri Marzuki Darusman, “Ordunun insan hayatına yönelik tavrı bütün Myanmar halkı ve uluslararası toplum için endişe olmalı” dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi, Myanmar’da yaşananların belirlenmesi için geçen Mart ayında konuyla ilgili olarak bir ekip kurulmasına karar vermişti. Bu tarih güvenlik güçlerine yönelik saldırıların ardından Arakanlılar’ın Bangladeş’e kaçmalarına neden olan baskıdan 6 ay önceye denk geliyor. Birleşmiş Milletler 700 binden fazla Arakanlı’nın Bangladeş’e kaçtığını tahmin ediyor.