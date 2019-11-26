Myanmarlı askerler, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili hakim karşısında

Myanmar Askeri Mahkemesi, Arakan eyaletinin Gu Dar Pyin köyündeki görevli askerlerin, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlara ilişkin yargılamasına başladı.

"irrawaddy.com" sitesinin haberine göre, Myanmar ordusunun internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Gu Dar Pyin köyünde 2017'de 400 Arakanlı Müslüman'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan askerler için yargı sürecinin başladığı duyuruldu.

Daha önce söz konusu askerlerin, emirleri düzgün şekilde uygulamadığı tespit edilmişti. Myanmar'da askerler, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlar nedeniyle daha önce de hakim karşısına çıktı.

Inn Din köyünde etnik temizlik suçlamasıyla ilgili 2018'de 7 asker 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

- UCM'nin soruşturma kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) de 14 Kasım'da, savcılığın Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılması talebini kabul etmişti.

Myanmar Hükümet Sözcüsü Zaw Htay da UCM'nin kararına ilişkin iki ayrı bağımsız soruşturma komisyonunun kurulduğunu belirterek, "İnsan hakları ihlallerine rastlanırsa yasalara göre harekete geçeceğiz." ifadesini kullanmıştı.