Myanmarlı yetkililer 'hayalet geminin' sırrını çözdü

Geçen hafta Yangon sahili yakınlarında balıkçılar tarafından tespit edilen "Sam Ratulangi PB 1600" isimli konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından başlatılan incelemede, geminin römorkör tarafından çekilerek Bangladeş'teki bir gemi söküm fabrikasına doğru götürülürken, mürettebatın kötü hava koşullarına maruz kalınmasının ardından gemiyi terk ettiği anlaşıldı.
Myanmar donanması yetkilileri, geminin "baş tarafında bağlı olan kablolardan" dolayı yük gemisinin başka bir gemi tarafından çekildiğinden şüphelendiklerini ve daha sonra ülke sahilinin yaklaşık 80 kilometre açıklarında bir römorkör bulduklarını açıkladı.
13 Endonezyalı mürettebatı sorgulayan yetkililer, römorkörün 13 Ağustos'tan beri yük gemisini Bangladeş'teki gemi söküm fabrikasına doğru çektiğini ancak römorkör ile gemiyi birbirine bağlayan bazı kabloların kötü hava koşullarında kırılmasının ardından mürettebatın gemiyi terk etmeye karar verdiğini anladı.
Olayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.
Yangon polisi, içinde mürettebat ve malzeme bulunmayan paslı büyük bir geminin "karaya oturduğunu ve Endonezya bayrağı taşıdığını" açıklamıştı.
Bağımsız Myanmar Denizciler Federasyonu Genel Sekreteri Aung Kyaw Linn, geminin yakın zaman önce terk edildiğinin sanıldığını kaydederek, "Bunun bir sebebi olmalı." demişti.
"Marine Traffic" internet sitesine göre, 2001 yılında yapılan söz konusu yük gemisinin uzunluğu 177 metreden daha fazla.
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