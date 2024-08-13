MYNET DETAY | Eskişehir'deki bıçaklı caninin YouTube kanalı varmış! 'Dalgacı' yorumlar pes dedirtti: "Bir daha dayı bıçakladığını görmeyeyim"

İnsanlara saldırdığı bıçağın üzerinde beyaz üstünlüğünü savunan ırklı örgüt Ku Klux Klan'ın kısaltması bulunan Arda Küçükyetim, 7 kişiyi yaraladı. Eskişehir'deki dehşet anlarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Saldırgana ait blog yazılarında Arda Küçükyetim'in bu saldırıyı milim milim hesapladığı 'Öldürmeye önce ailenden başla' şeklinde brifler hazırladığı ortaya çıktı.

"BIÇAĞIMI ALIYORUM! ÖNÜME GELENE SALDIRIYORUM"

Her satırı dehşete düşüren yazılarda "Planım" diyerek anlattığı bölümde saldırıyı nasıl gerçekleştireceğini açık açık anlattı:

"Soğuk bir duş alıp kıyafetlerimi giyiyorum. Ekipmanlarımı alıp saldırı alanına gidiyorum. Müsait bir yerde ekipmanlarımı giyiyorum ve baltamı, bıçağımı yeleğime takıyorum. Ardından önüme gelen herkese saldırıyorum"

ESKİŞEHİR'DEKİ CANİNİN YOUTUBE KANALI VARMIŞ

18 yaşındaki caninin 6 yıl önce açtığı bir YouTube kanalı olduğu da görüldü. ırklı örgüt Ku Klux Klan'ın kısaltması bulunan Küçükyetim'in kanalında paylaştığı bir videonun altına gelen yorumlar ise 'pes' dedirtti.

GELEN YORUMLAR PES DEDİRTTİ! DALGA GEÇTİLER...

Eskişehir'deki saldırı sonrası videonun altına yorum yapan bazı kişilerin dalga geçmesi toplumsal sağlık açısından endişe yarattı.

İşte o yorumlardan bazıları;