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  4. MYNET DETAY | Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül daha önce de otel basmış! Mafyatik sözler, vukuatlar...

MYNET DETAY | Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül daha önce de otel basmış! Mafyatik sözler, vukuatlar...

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
21.01.2025 14:57
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Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki faciaya ağlıyor. Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası 66 vatandaş hayatını kaybetti. Grand Kartal Otel'in mafyatik sahibi Halil Ergül'ün daha önce de bir oteli bastığı bununla ilgili de pişkin bir savunma yaptığı ortaya çıktı. İşte Mynet'in ortaya çıkardığı o detay...

MYNET DETAY | Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül daha önce de otel basmış! Mafyatik sözler, vukuatlar...

Kış tatili yapmak için aileleriyle, çocuklarıyla birlikte Kartalkaya'ya gelen insanlara mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül daha önce de mafyatik söylemleriyle gündem olduğu ortaya çıktı.

2020'DE NE OLMUŞTU? PERSONEL KAVGASI SONRASI...

2020'de iki otelin ortak kullandığı personel yatakhanesinde çalışanlar arasında kavga çıkıyor. Jandarma, Kartalkaya'ya geliyor. Biber gazı kullanarak tarafları ayırıyor. Sonunda da taraflar birbirinden davacı oluyor.

HALİT ERGÜL DAHA ÖNCE DE OTEL BASMIŞ

Kış tatili yapmak için aileleriyle Kartalkaya'ya gelen insanlara mezan olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül daha önce de otel basmış!

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2020'de iki otelin ortak kullandığı personel yatakhanesinde çalışanlar arasında kavga çıkıyor.

Burada onlarca insana mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül sıcağı sıcağına şu ifadeleri kullanıyor:

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"EVET OTEL BASTIM"

"Kendimize olan yeri tekrar geri aldık. Otel basmak diyorlar, kendime ait yeri almak otel basmaksa evet otel bastım. Yargının dediği olacak."

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OTELİN ADI PERSONEL YATAKHANESİ KAVGASINDA GEÇMİŞ!

Can pazarına dönen otelde yangının nasıl çıktığı merak edilirken, insanlara mezar olan Grand Kartal Otel'in adının 2020 yılında yaşanan bir personel yatakhanesi kavgasına ilişkin haberde geçtiği ortaya çıktı.

O haberde şu ifadeler yer alıyor:

2 GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKMIŞ

*"Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya’da 2 otelin ortak olarak kullandığı 3 katlı personel yatakhanesi iddiaya göre bir otel tarafından dolduruldu. Sezon hazırlıklarını tamamlayan diğer otel de personelini yerleştirmek için yatakhanede yer bulamayınca otel sahibi ve elemanları kendi yerlerini boşaltmak için yatakhaneye gitti. Yatakhanede 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine jandarma ekipleri geldi. İki grubu biber gazı sıkarak ayıran ekipler olay yerinde bulunan kişilerin ifadesini almak üzere jandarma komutanlığına götürdü. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2 otelin ortak kullandığı yatakhane jandarma tarafından mühürlendi."

Saatlerdir yanan otelin çökmesi an meselesi: "Yapacak bir şey kalmadı" Saatlerdir yanan otelin çökmesi an meselesi: "Yapacak bir şey kalmadı"
Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel Halit Ergül
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