Mynet'in özel röportajları 2024'te gündemi belirledi! Bakanlar, bürokratlar, hükümetten muhalefetten isimler...

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde başlayan özel röportaj serüvenimiz tüm hızıyla sürüyor! Dönemin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız röportajlar seçim döneminin çok konuşulan işleri olmuştu. Kurum ve İmamoğlu'nun ardından Kabine üyeleriyle, belediye başkanlarıyla ve bürokratlarla da görüşmeler gerçekleştirdik.

İŞTE MYNET'İN GÜNDEM BELİRLEYEN RÖPORTAJLARI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, başkanlığı döneminde en mutlu olduğu anla birlikte kendisini en mutsuz hissettiği anı anlattı. Yavaş ayrıca 2014 yerel seçimlerinde Ankara'nın 20 yıl kaybettiğini ifade etti.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'daki İletişim Başkanlığı ana binasında sorularımızı yanıtlarken CİMER'e dikkat çekti. Fahrettin Altun, özellikle en büyük mesailerinin dijital terörizm ve dezenformasyon tehlikesi olduğunu aktardı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Siyasette en unutamadığınız anınız hangisi?" sorumuzu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini davet ettiği toplantıda sandalyesinin kırılması olarak yanıtladı.

DÖNEMİN İBB ADAYI MEVCUT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

Yerel seçimlerden önce ağırladığımız Murat Kurum, seçimden önceki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma anısını ilk kez anlattı.

ULAŞTIRMA BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, sosyal medya platformlarındaki tehlikeli yayınlara dikkat çekerek çocukların korunmasının öncelikleri arasında olduğunu aktardı. Uraloğlu; 'Herkes ona göre vaziyet alacak' dedi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI MEHMET UÇUM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanvekili Mehmet Uçum, Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki yayında adının geçmesi üzerine röportaj talebimizi kırmadı ve kamuoyunda tartışılan 'Destek' konusunu Mynet'e açıkladı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ

İzmir'deki seçim performansıyla dikkatleri çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; parti içi ve kabine değişiminden af iddialarına birçok konuda ses getiren ifadeler kullandı. Hamza Dağ'ın "İzmir'deki CHP'li belediye başkanlarını sevmiyorum' çıkışı adeta viral oldu.

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN

Türkiye'deki yayıncılığın en önemli yapı taşlarından biri olan RTÜK'ün en tepesindeki isim olan Ebubekir Şahin ile 2024'te iki kez röportaj yapma şansı yakaladık. Şahin, Youtube yayıncılarıyla gündüz kuşağındaki programlardaki yayınlara tepki gösterirken Youtube kanalından yayınlar yapan Fatih Altaylı için de sert ifadeler kullanarak: "Dini imanı para" dedi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Restoranlardaki fahiş fiyatlar, araç piyasası, yeni kredi paketleri... Mynet sordu, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat yanıtladı!

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL

İstanbul Valisi Davut Gül tek tek anlattı: "Faili meçhul bir cinayet bile yok, millet birbirini kesiyor algısı yapılıyor devlet hiçbir şeyi unutmaz!"

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Kültür Yolu Festivalleri ile Anadolu'yu sanatla buluşturan Bakan Ersoy; bakanlığın 2025 hedeflerini Mynet'e anlattı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI

Bakan Yumaklı, hileli ürünler konusunda net konuştu! 'Kimin sahibi olduğu zerre umrumuzda değil'