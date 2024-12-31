Mynet'in özel röportajları 2024'te gündemi belirledi! Bakanlar, bürokratlar, hükümetten muhalefetten isimler...

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde başlayan özel röportaj serüvenimiz tüm hızıyla sürüyor! Dönemin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız röportajlar seçim döneminin çok konuşulan işleri olmuştu. Kurum ve İmamoğlu'nun ardından Kabine üyeleriyle, belediye başkanlarıyla ve bürokratlarla da görüşmeler gerçekleştirdik.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, başkanlığı döneminde en mutlu olduğu anla birlikte kendisini en mutsuz hissettiği anı anlattı. Yavaş ayrıca 2014 yerel seçimlerinde Ankara'nın 20 yıl kaybettiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'daki İletişim Başkanlığı ana binasında sorularımızı yanıtlarken CİMER'e dikkat çekti. Fahrettin Altun, özellikle en büyük mesailerinin dijital terörizm ve dezenformasyon tehlikesi olduğunu aktardı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Siyasette en unutamadığınız anınız hangisi?" sorumuzu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini davet ettiği toplantıda sandalyesinin kırılması olarak yanıtladı.
Yerel seçimlerden önce ağırladığımız Murat Kurum, seçimden önceki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma anısını ilk kez anlattı.
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, sosyal medya platformlarındaki tehlikeli yayınlara dikkat çekerek çocukların korunmasının öncelikleri arasında olduğunu aktardı. Uraloğlu; 'Herkes ona göre vaziyet alacak' dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanvekili Mehmet Uçum, Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki yayında adının geçmesi üzerine röportaj talebimizi kırmadı ve kamuoyunda tartışılan 'Destek' konusunu Mynet'e açıkladı.
İzmir'deki seçim performansıyla dikkatleri çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; parti içi ve kabine değişiminden af iddialarına birçok konuda ses getiren ifadeler kullandı. Hamza Dağ'ın "İzmir'deki CHP'li belediye başkanlarını sevmiyorum' çıkışı adeta viral oldu.
Türkiye'deki yayıncılığın en önemli yapı taşlarından biri olan RTÜK'ün en tepesindeki isim olan Ebubekir Şahin ile 2024'te iki kez röportaj yapma şansı yakaladık. Şahin, Youtube yayıncılarıyla gündüz kuşağındaki programlardaki yayınlara tepki gösterirken Youtube kanalından yayınlar yapan Fatih Altaylı için de sert ifadeler kullanarak: "Dini imanı para" dedi.
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