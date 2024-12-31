HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mynet'in özel röportajları 2024'te gündemi belirledi! Bakanlar, bürokratlar, hükümetten muhalefetten isimler...

Mynet'in özel röportajları 2024'te gündemi belirledi! Bakanlar, bürokratlar, hükümetten muhalefetten isimler...

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
31.12.2024 10:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mynet 2024 yılında siyasetin de nabzını tuttu. Birbirinden önemli isimlerle gerçekleştirilen röportajlar başta dijital medya ve sosyal medya platformlarında adeta gündemi belirledi! Onlarca yayın organı ilgili röportajlardan yararlandı. Ankara'nın nabzını tutan röportajlarımız 2025'te de devam edecek.

Mynet'in özel röportajları 2024'te gündemi belirledi! Bakanlar, bürokratlar, hükümetten muhalefetten isimler...
Mynet Özel Haber

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde başlayan özel röportaj serüvenimiz tüm hızıyla sürüyor! Dönemin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız röportajlar seçim döneminin çok konuşulan işleri olmuştu. Kurum ve İmamoğlu'nun ardından Kabine üyeleriyle, belediye başkanlarıyla ve bürokratlarla da görüşmeler gerçekleştirdik.

İŞTE MYNET'İN GÜNDEM BELİRLEYEN RÖPORTAJLARI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, başkanlığı döneminde en mutlu olduğu anla birlikte kendisini en mutsuz hissettiği anı anlattı. Yavaş ayrıca 2014 yerel seçimlerinde Ankara'nın 20 yıl kaybettiğini ifade etti.

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!" ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'daki İletişim Başkanlığı ana binasında sorularımızı yanıtlarken CİMER'e dikkat çekti. Fahrettin Altun, özellikle en büyük mesailerinin dijital terörizm ve dezenformasyon tehlikesi olduğunu aktardı.

Altun 'CİMER' detayına dikkat çekti: "Devlet-millet iletişiminde çok önemli" Altun 'CİMER' detayına dikkat çekti: "Devlet-millet iletişiminde çok önemli"
ÖZEL | İletişim Başkanı Altun'dan Mynet'e özel açıklamalar! ÖZEL | İletişim Başkanı Altun'dan Mynet'e özel açıklamalar!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Siyasette en unutamadığınız anınız hangisi?" sorumuzu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini davet ettiği toplantıda sandalyesinin kırılması olarak yanıtladı.

İmamoğlu'ndan Mynet'e özel açıklamalar... İmamoğlu'ndan Mynet'e özel açıklamalar...

DÖNEMİN İBB ADAYI MEVCUT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

Yerel seçimlerden önce ağırladığımız Murat Kurum, seçimden önceki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma anısını ilk kez anlattı.

'Ben şantiye şefiydim, o başbakan' Murat Kurum ilk kez açıkladı 'Ben şantiye şefiydim, o başbakan' Murat Kurum ilk kez açıkladı

ULAŞTIRMA BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, sosyal medya platformlarındaki tehlikeli yayınlara dikkat çekerek çocukların korunmasının öncelikleri arasında olduğunu aktardı. Uraloğlu; 'Herkes ona göre vaziyet alacak' dedi.

MYNET ÖZEL | Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan sert uyarı: Gerekirse yasaklarız, herkes ona göre vaziyet alacak! 'Çocuk oyunları' mesajı MYNET ÖZEL | Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan sert uyarı: Gerekirse yasaklarız, herkes ona göre vaziyet alacak! 'Çocuk oyunları' mesajı

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI MEHMET UÇUM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanvekili Mehmet Uçum, Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki yayında adının geçmesi üzerine röportaj talebimizi kırmadı ve kamuoyunda tartışılan 'Destek' konusunu Mynet'e açıkladı.

Mehmet Uçum Mynet'e konuştu! Ali Koç'a böyle yanıt verdi Mehmet Uçum Mynet'e konuştu! Ali Koç'a böyle yanıt verdi

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ

İzmir'deki seçim performansıyla dikkatleri çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; parti içi ve kabine değişiminden af iddialarına birçok konuda ses getiren ifadeler kullandı. Hamza Dağ'ın "İzmir'deki CHP'li belediye başkanlarını sevmiyorum' çıkışı adeta viral oldu.

AK Partili isimden ses getirecek sözler! Asgari ücret, genel af iddiası, parti içi ve kabine değişimi... AK Partili isimden ses getirecek sözler! Asgari ücret, genel af iddiası, parti içi ve kabine değişimi...

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN

Türkiye'deki yayıncılığın en önemli yapı taşlarından biri olan RTÜK'ün en tepesindeki isim olan Ebubekir Şahin ile 2024'te iki kez röportaj yapma şansı yakaladık. Şahin, Youtube yayıncılarıyla gündüz kuşağındaki programlardaki yayınlara tepki gösterirken Youtube kanalından yayınlar yapan Fatih Altaylı için de sert ifadeler kullanarak: "Dini imanı para" dedi.

ÖZEL | RTÜK Başkanı Şahin: Youtube'da rezaletin bini bir para! ÖZEL | RTÜK Başkanı Şahin: Youtube'da rezaletin bini bir para!
RTÜK Başkanı'ndan Altaylı'ya yaylım ateşi: "Dini imanı para, şizofren!" RTÜK Başkanı'ndan Altaylı'ya yaylım ateşi: "Dini imanı para, şizofren!"

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Restoranlardaki fahiş fiyatlar, araç piyasası, yeni kredi paketleri... Mynet sordu, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat yanıtladı!

Mynet sordu Ticaret Bakanı Ömer Bolat yanıtladı! 'Hiç tereddütümüz olmaz' Mynet sordu Ticaret Bakanı Ömer Bolat yanıtladı! 'Hiç tereddütümüz olmaz'

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL

İstanbul Valisi Davut Gül tek tek anlattı: "Faili meçhul bir cinayet bile yok, millet birbirini kesiyor algısı yapılıyor devlet hiçbir şeyi unutmaz!"

İstanbul Valisi Davut Gül anlattı: 'Faili meçhul bir cinayet bile yok' İstanbul Valisi Davut Gül anlattı: 'Faili meçhul bir cinayet bile yok'

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Kültür Yolu Festivalleri ile Anadolu'yu sanatla buluşturan Bakan Ersoy; bakanlığın 2025 hedeflerini Mynet'e anlattı.

Bakan Ersoy açıkladı: "İtalya’yı geçeceğiz" Bakan Ersoy açıkladı: "İtalya’yı geçeceğiz"

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI

Bakan Yumaklı, hileli ürünler konusunda net konuştu! 'Kimin sahibi olduğu zerre umrumuzda değil'

Önce ceza sonra ifşa… ‘Zerre kadar umurumuzda değil’ diyerek anlattı Önce ceza sonra ifşa… ‘Zerre kadar umurumuzda değil’ diyerek anlattı
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mehmet Uçum Murat Kurum Fahrettin Altun Mynet Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2025'e saatler kala yepyeni zam AK Partili ismi isyan ettirdi

2025'e saatler kala yepyeni zam AK Partili ismi isyan ettirdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

Füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı

Füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı

Neredeyse insan boyutunda...

Neredeyse insan boyutunda...

İstanbul'da yılbaşı önlemleri açıklandı! 60 binden fazla personel görev alacak: Yasak 08.00 itibarıyla başladı

İstanbul'da yılbaşı önlemleri açıklandı! 60 binden fazla personel görev alacak: Yasak 08.00 itibarıyla başladı

Şehirler arası yolcu otobüsünde yangın: Yolcular araçtan indirildi

Şehirler arası yolcu otobüsünde yangın: Yolcular araçtan indirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.