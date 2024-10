MYNET ÖZEL |Domuz eti, boyalı salça... Türkiye Köfteci Yusuf'u konuşurken uzmandan çarpıcı yorum! Eve yemek söylemek riskli mi?

MYNET ÖZEL ÇİĞDEM SEVİNÇ |Gıda teröristlerinin maskesi düştü gerçekler teker teker gün yüzüne çıktı. Köfte ve dana eti dönerinde domuz eti tespit edildi. Salçada boya, zeytinyağı yerine tohum yağı, kekik yerine yabancı maddelerin satıldığı ortaya çıktı.

TÜM TÜRKİYE'DE İNFİAL YARATMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı testler sonucunda, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar kategorisinde Köfteci Yusuf'un sattığı köfte ve dana eti dönerde domuz eti tespit edilmişti. Restoran zincirinin severek tüketilen ürünlerinde çıkan madde tüm Türkiye'de infial yarattı. Akıllara takılan soru işaretleri bir uzman tarafından cevap buldu.

Gıda Mühendisi Süleyman Uzun, Mynet'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Son dönemde gündemden düşmeyen domuz eti skandalı hakkında düşünceleriniz neler? Sizce gerçekten ete domuz eti katılıyor olma olasılığı yüzde kaç?

"Bu noktada ilk temas noktası şu aslında... İzlenebilirlik. 5996 sayılı kanun bize gıdalarda İzlenebilirlik emri veriyor. Yani bir hammadde işletmeye girerken tüm verilerinin kayıt altında olması lazım bu veriler de etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme yönetmeliğinde verilen etiket bilgileridir.

"BU VAKALAR CİNAYET GİBİDİR"

Erkin bir gıda güvenliği sisteminde tüm verileriniz elinizde ise size bir olumsuz analiz sonucu geldiğinde geriye dönük tüm verileri beyan edebilmeniz lazım. Bahse konu işletme kendi besi çiftliği var mı? Kaç ton et üretiliyor? Dışarıdan kaç ton et almış? Toplam kaç şubede günlük ve yıllık bazda kaç ton et tüketimi var. Bu hesaplamalar bizi bu karıştırmanın nereden kaynaklı olduğunu gösterecektir. Bu ve benzeri vakalar cinayet gibidir. Klişe bir sözü güncellemek istersek "hiç bir taklit-tağşiş kusursuz değildir"

Firma olmadığını iddia etse de analiz sonucu ürünün varlığını gösteriyor. Belirli yüzde vermek bilimsel değil. Ama bakanlık analizlerinde varsa bir şüphe karşı analiz de göremiyoruz. Gıda işletmeleri için bu durum da ders niteliğinde. Üretilen ürünlerden numuneler ikişerli (paralel) alınabilir olası bir analiz numunesi için işletmeler bağımsız laboratuvarlardan kendilerini test edebilirler."

Siz et ürünleri seçerken özellikle nelere dikkat ediyorsunuz?

"BENDE DE KUŞKU YARATIYOR"

"Et ürünü seçerken muhafaza koşulları benim için çok önemli uygun saklama koşullarında saklanıyor mu? Etiket bilgilerini detaylı da okurum ama restoran tercihlerim arasında bahse konu firma da vardır. Firmanın gıda mühendisi meslektaşlarımca bir denetim sistemi olduğunu biliyor ve güvenli olduğunu düşünürdüm. Bu haberler bende de kuşku yaratmaya başladı açıkçası."

Dışarıdan yiyecek ve içecek sipariş ediyor musunuz? Ediyorsanız dikkat ettiğiniz öncelikler neler olur?

"EVE YEMEK SÖYLEMEK MİKROBİYAL RİSKLERİ ARTTIRIYOR"

"Arada sırada eve yemek söylemek yerine restorana giderim. Çünkü eve sipariş sisteminde sıcak zincir bozuluyor ve aslında bu kısım mikrobiyal riskleri beraberinde getiriyor.

Domuz eti skandalı gibi bir olaya şahitlik ettiğiniz olmuş muydu? Nasıl bir reaksiyon göstermiştiniz?

"Hayır ben ülkemizde bir domuz görmedim ve benzeri duruma şahitlik etmedim. Kendi çalışma alanlarımda da et tedariği konusunda gen analizi (bağımsız akredite kuruluş olmak kaydı ile) talep ederek ürün alımı başlatırız."