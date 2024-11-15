MYNET ÖZEL | İş insanı Sadullah Alagöz'den nispet gibi polis konvoyu paylaşımı! Kız çocuğunun pantolonundan onun DNA'sı çıktı! İddia iğrenç, karar tartışmalı

MYNET ÖZEL | Alagöz Holding’in sahibi iş insanı Sadullah Alagöz iğrenç bir iddiayla gündemi meşgul ediyor. Bir kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve birçok siyasi isim ile fotoğraf veren Alagöz dün tartışmalı şekilde beraat etti.

ÇALIŞANI TANIK OLARAK DİNLENDİ, MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Sadullah Alagöz, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu"ndan yargılanıyordu. Davanın üçüncü duruşması dün Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada Alagöz’ün çalışanı A.A tanık olarak dinlendi. Gün boyu iş yerinde olduğunu, sık sık odaya girip çıktığını söyleyen A.A. herhangi bir istismara tanık olmadığını öne sürdü.

Tanığın ifadesi üzerine Cumhuriyet savcısı ''delil yetersizliği ve çelişkili ifadeler'' gerekçesiyle sanık Alagöz’ün beraatini istedi. Mahkeme başkanı beraat kararı verdi.

Böylece 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla yargılanan iş insanı Sadullah Alagöz, 3. duruşmada beraat etmiş oldu.

"PANTOLONUNDA VE BLUZUNDA DNA'SI TESPİT EDİLMESİNE RAĞMEN..."

Mağdur M.E.’nin avukatı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Çisel Demirkan kararı yorumlarken DNA detayına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Mağdurun pantolon ve bluzunda Alagöz’ün DNA’sı tespit edildiğini belirten adli tıp raporuna rağmen delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi. Dosyayı İstinaf’a taşıyacağız."

SOSYAL MEDYADAN NİSPET GİBİ PAYLAŞIM!

Olaylı beraat kararı sonrası Sadullah Alagöz’den nispet gibi bir paylaşım geldi. Alagöz'ün lüks aracından çekilen görüntüde polis konvoyunda olduğu görüldü. Videoya bir de "Doğruya doğru yanlışa yanlış de" notu düşüldü.

BAKAN YANIK'I ZİYARET ETMİŞTİ

Ayrıca Alagöz, soruşturma sürerken dönemin Aile Bakanı Derya Yanık'ı 2 Şubat 2023’te ziyaret etmiş, ziyarette çektirdiği fotoğraflarla yine tartışmalar alevlenmişti. Davaya bakanlık da müdahil olmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Haberde adı geçen şahıs, Bakanlığımıza direkt randevu alarak değil üçüncü şahıs yanında gelmiştir" denmişti.