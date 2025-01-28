MYNET ÖZEL | Marmara depremi için tarih verdi! O şehre dikkat çekti: "Türkiye'de hiçbir yerde olmasa orada olur"

MYNET ÖZEL | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği paylaşıldı. Sarsıntının 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Marmara Bölgesi'ndeki deprem riski hakkında MYNET'e konuşan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, İçerik Editörü Çiğdem Sevinç'in sorularını yanıtladı.

Ercan, Bursa'da dün meydana gelen sarsıntının detaylarına dair konuştu. Ercan, Marmara Bölgesi'nde bulunan üç kola değinerek "Kuzey Anadolu kırığı Marmara'ya gelirken üç kola ayrılıyor. Bunlardan biri Kuzey Kolu, ve depremlerin yüzde 78'i burada oluyor. Akyazı'dan ayrılan Orta Kol'da depremlerin sadece yüzde 9'u oluyor. Geri kalan depremlerin yüzde 13'ü de diğer kolda meydana geliyor. Bunlardan en çekincelisi Kuzey Marmara Kolu'dur. En az çekincelisi Orta Marmara, orta çekincelisi ise Güney Marmara yani Bursa koludur. Yalnız Bursa'da kırıkların boylarının uçuk olması nedeniyle o bölgede büyük bir deprem beklentisi içerisinde değiliz. 6 - 6.5 - 7'ye varır ama çok beklediğimiz bir şey değil." dedi.

"BUNLAR DEPREM DEĞİL DEPREMCİK"

Depremciklerin nedenini ve etkilediği olayları anlatan Ercan, "4'ten daha küçük sarsıntıların deprem şeklinde uyarı yapılmaması gerekiyor. Çünkü biz 4'ten küçük sarsıntıları deprem değil depremcik olarak adlandırırız. 3 büyüklüğünde 3.5 büyüklüğündeki sarsıntıları 'deprem oldu' şeklinde yansıtmak halkın huzurunu bozar. Depremcikler fay hattı tetiklemez. Bunlar o bölgedeki yerel gerginlik boşalmalarıdır. Ancak bu küçük depremler büyük depremlerin olmasını engellemez. 7 büyüklüğündeki depremin engellenebilmesi için 3200 tane 5 büyüklüğünde deprem olması lazım. 3 büyüklüğünde de 30 bin tane sarsıntı gerekiyor. Yani depremcikler büyük depremlerin olmasını engellemez." şeklinde konuştu.

2045'İ İŞARET ETTİ

Ercan, büyük Marmara depremi hakkında varsayımlarını da tek tek anlattı. Ercan, "Marmara bir kere gergin değil. İstese de büyük deprem yapamaz. Marmara 1999 yılında 7.6 depremle gerginliğini boşalttı. Yeni bir deprem yapabilmesi için en az 100 yıl lazım. Benim geliştirdiğim algoritmaya baktığım zaman depremin 2045'ten önce olmayacağı görülüyor. Kaldı ki bunu söyleyen tek insan olarak, yaklaşık 26 yıldır beklenen deprem olmadı ve olmayacakta. Benim deprem beklentim 2045 hatta daha da gecikme olasılığı var. 2075 hatta 2150 yılına kadar gecikebilir. Dolayısıyla Marmara'da hemen deprem bekleniyor demenin bilimsel hiçbir açıklaması yoktur." dedi.

"İSTANBUL'U BİRAZ RAHATLATMAK LAZIM"

Ercan, İstanbul'un insan yoğunluğunun çok arttığına değinerek "Türkiye güzel şeyler yaptı. 2007'de deprem yönetmeliğini çıkardı, daha sonra 2017'de deprem yönetmeliğini geliştirdi. Kentsel dönüşüm gayet güzel tarif edildi ancak kentsel dönüşümün yapılamayacağı ortaya çıktı. Yalnızca İstanbul için 25 milyar dolar gerekli. Şu an yapılanlar yapısal dönüşüm. Kentsel dönüşümde yeşil alan olur, az katlı bina olur. İstanbul'u biraz rahatlatmak ve nüfus yoğunluğunu düşürmek lazım." şeklinde konuştu.

ÖZELLİKLE BURALARA DİKKAT!

Türkiye'nin en riskli bölgesine dikkat çeken Ercan, "Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa Bingöl'de olur. Bingöl Türkiye'nin en çekinceli kesimidir. Bunun yanısıra Adapazarı, Sakarya çukuru depremlerin yoğun olduğu kesimlerdir. Adapazarında yaşanacak bir deprem, ilin neresinde yaşandığına bağlı olarak İstanbul'da büyük bir yıkıntı yapmaz ama ciddi ölçekte sarsar." sözleriyle deprem beklentilerini anlattı.