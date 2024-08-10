MYNET ÖZEL | Milyonlarca kişi bekliyordu: Anlaşma sağlandı, Instagram açıldı!

MYNET ÖZEL | Birçok sosyal medya kullanıcısı Instagram'ın ne zaman açılacağı konusunda oldukça merak içerisindeydi. Mynet'in ulaştığı bilgilere göre, yetkili isimlerle yapılan görüşmeler sonucunda Instagram bugün 21.30'da açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve süreci bir an önce çözmek istediklerini belirtmişti.

SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILDI

Mynet'in ulaştığı bilgilere göre, 2 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim kısıtlaması getirilen Instagram açıldı.



ERİŞİM ENGELİ 21.30'DA KALKTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı aldıkları kararla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız." dedi.

BAKAN URALOĞLU ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Bakan Uraloğlu, Instagram için META'nın üst düzey yetkilileriyle yaptıkları anlaşmanın şartlarını da açıkladı. Uraloğlu şunları ifade etti:

"Instagram'a erişim engeli getirmiştik. Katalog suçlar dahil olmak üzere bir çok konuda bazı hassasiyetlerimiz vardı. BTK ve Meta platform yetkileriyle yapılan görüşmeler sonucunda belli kararları aldık.

Yasal uyum ve içerik kaldırma noktasında katalog suçlar arasında yer alan içerikleri ve paylaşımların kaldırılması için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılması sağlanacaktır.

Yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı müdahale gerçekleştirilecektir. Haklar tam olarak korunacaktır. Silinen hesaplar ile ilgili adil bir uygulama gözetilecektir. Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır. Bu çerçevede önemli mesafe katedilmiştir. Yakın zamanda META yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılım sağlayacaklarını bildirmek isterim. Katalog suçları ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır."

60 MİLYONA YAKIN KULLANICI BULUNUYOR

Instagram'ın Türkiye'de 60 milyona yakın aktif kullanıcısı olduğu biliniyor.



BTK tarafından alınan karar doğrultusunda bir süredir erişim sağlanamayan Instagram'da birçok e-ticaret işletmeleri de bulunuyor. Bu süre zarfında işletmelerin de önemli zararları olduğu tahmin ediliyor.