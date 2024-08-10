MYNET ÖZEL | Milyonların gözü bu haberdeydi: Instagram açılıyor! Instagram için anlaşma sağlandı

MYNET ÖZEL | Birçok sosyal medya kullanıcısı Instagram'ın ne zaman açılacağı konusunda oldukça merak içerisindeydi. Mynet'in ulaştığı bilgilere göre, yetkili isimlerle yapılan görüşmeler sonucunda Instagram bugün itibarıyla açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve süreci bir an önce çözmek istediklerini belirtmişti.

SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILIYOR!

Mynet'in ulaştığı bilgilere göre, 2 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim kısıtlaması getirilen Instagram açılıyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'da yaptığı paylaşımda "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım." ifadelerini kullandı.

60 MİLYONA YAKIN KULLANICI BULUNUYOR

Instagram'ın Türkiye'de 60 milyona yakın aktif kullanıcısı olduğu biliniyor.



BTK tarafından alınan karar doğrultusunda bir süredir erişim sağlanamayan Instagram'da birçok e-ticaret işletmeleri de bulunuyor. Bu süre zarfında işletmelerin de önemli zararları olduğu tahmin ediliyor.