MYNET ÖZEL | RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Youtube yayıncıları ve gündüz kuşağındaki o programlara ultimatom! 'Rezaletin bini bir para'

8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran cinayetinin medyada amatör şekilde işlendiğini ifade eden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayın yasağını ihlal eden kurumlara soruşturma başlatılacağını belirtti. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Ebubekir Şahin'in hedefinde

Youtube'daki bazı yayıncılar ve gündüz kuşağı programları vardı!

SORU: İtalya'da yakalanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun hakkında iddianame hazırlandı. İddianamedeki dikkat çeken detaylardan biri de Barış Boyun'a bağlı çete mensuplarının televizyonlarda yayınlanan suç dizileriyle ilgili kesitler editler yaparak bunları Instagram'da TikTok'ta sosyal medyada paylaşması.

Barış Boyun ile o sahneler bağdaşlaştırılıyor ve özellikle İstanbul'daki bazı semtlerde örgüte gençlerden kamikaze saldırganı yetiştiriliyor. Toplum nazarında da uzman sosyologlar nazarında da suçu ve suçluyu öven dizilerin gençleri olumsuz etkilediğine yönelik bir gerçeklik var. RTÜK olarak bu dizilerle ilgili yorumunuz nedir, bir tasarrufunuz olacak mı?

Biz genel olarak şiddet içeren yapımlarla alakalı tedbirler alıyoruz. Örnek olaydan bağımsız olarak RTÜK, dizilerde toplumsal gerginliği artırabilecek sahnelere karşı son derece duyarlı. Özellikle çocuk ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek içeriklerin dizilerde bulunmaması için kararlar alıyoruz.

Ekranlarda şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Üst Kurulumuzda tüm Üyelerimizin desteğiyle ilke kararları aldık. Bu kararlar uygulanıyor. Yeni yayın döneminde daha sıkı takip edeceğiz. İzleme uzmanlarımız şiddeti özendiren, kanıksatan, sanki normalmiş gibi bir algı oluşturan sahnelere karşı gereken raporları hazırlayarak Üst Kurula sunuyor.

Üst Kurul toplantımızda şiddet içeriklerine karşı sert yaptırımlar uyguluyoruz. Üst sınırdan verdiğimiz müeyyideleri gevşetmeden önümüzdeki dönemde de şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Taviz yok. Reyting uğruna hiçbir yayıncı şiddeti olağanlaştıramaz, normalleştiremez.

SORU: Yine aynı şekilde organize çete liderleri için şarkı yazan seslendiren bazı rap sanatçıları var. Bu kişiler de iddianameye girdi. Son dönemde Youtube lisans konusu da gündemde. Son durum nedir?

Gelişmiş, demokratik ülkelerde hiçbir alan düzensiz ve denetimsiz olamaz. Yayıncılık alanı da. Özellikle internet üzerinden, sosyal mecralardan yapılan yayıncılık da düzen içinde olmalı. Gelişi güzel eline her mikrofon alanın kendini gazeteci, muhabir zannettiği bir ortam olamaz. Bu önce mesleğini hakkıyla yapan gazeteci dostlarımıza hakarettir.

Bakın sokak röportajlarıyla ilgili açıklama yaptım. Ardından İzmir’deki olay gerçekleşti. Bizle ilişkilendirseler de o olay RTÜK dışı bir tasarruftur. Denk geldi. Ama millete o hakareti yapan kim olursa olsun gözaltına alınırdı zaten.

Zannettiler ki RTÜK, muhalif seslere tahammül edemiyor. Alakası yok. Biz sadece siyasi veya ideolojik içeriklerden bahsetmiyoruz. Sokak röportajı adı altında ahlaksız, saçma sapan soruların vatandaşa yönlendirildiğini, insanların verdikleri cevaplardan dolayı aşağılandığı, kadınlarımızı hedef alarak cinsiyet ayrımcılığı yapılan yayınlara şahit oluyoruz.

"YAYINLARA HAYAT KADINLARINI ÇIKARIYORLAR!"

Evet bahsettiğiniz örnekte olduğu gibi şiddet içerikli Youtube yayınları var. Bunlarla mücadele etmek şart. İşin ahlak boyutu da var. Bazı Youtube yayıncıları, çok özür dileyerek söylüyorum, hayat kadınlarını yayınlarına, yarı çıplak kıyafetlerle konuk alarak terbiye yoksunu sohbetler edebiliyor.

"YOUTUBE'DA REZALETİN BİNİ BİR PARA: BİR KADININ AYAKKABISINDAN İÇKİ İÇİLİYOR!"

Youtube çocukların ağırlıklı olarak kullandığı bir mecra. Burada neredeyse iç çamaşırlarını göreceğimiz şekilde giyinen insanlar Youtube’da yayına alınıyor, bir başka örneğe bakıyoruz bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para.

Konu sadece hükümet, muhalefet meselesi değil. Toplumun ahlaki temellerine kastediliyor.

İnanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Aile kurumunu muhafaza etmek şart.

Geleneksel yayıncılık alanı nasıl bir düzen ve denetime tabi ise internet üzerinden yapılan, sosyal medya kaynaklı yayınlarda bir tertibe tabi olmak zorunda.

SORU: Narin cinayetine yönelik önce basın yasağı aldınız sonra kaldırdınız. Bu çok tartışıldı kamuoyunda. Niye bu kararı alıp sonra kaldırdınız?

Öncelikle yayın yasağı kararını alan da kaldıran da mahkemedir. Mahkeme doğru da yapmıştır. Buradaki yanlış algıyı düzeltmek lazım. RTÜK bunun duyurulması ve takibini yapar. Narin kızımızın vahşice katledilmesi olayında medyamız bizi üzdü.

Ne mahkemenin getirdiği yayın yasağını taktılar ne de soruşturmanın veya yargılamanın gizliliği ilkesini dikkate aldılar. Minik bir kız çocuğunun cinayetinden reyting devşirmeye kalkan medyamız beni hayal kırıklığına uğrattı. Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen otoritenin başı olarak çok üzüldüğümü belirteyim.

"NARİN OLAYINDA MEDYA BİZİ ÜZDÜ, İHLALLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Sorumlu yayıncılık yapmak, hassasiyetleri gözetmek, mahremiyete saygı bu kadar zor değil ama medyamız hiçbir kural, kaide gözetmeden vicdanları sızlatan bu olayı amatörce ekranlara taşıdı.

Sabahtan geceye kadar en ince detayına kadar bu konu konuşuldu. Çocukların ekran başında olduğu saatlerde minicik bir yavrunun cinayeti bu denli fütursuzca verilmemeliydi. Olayın kendi zaten facia.

Medyada yansıtılış biçimi de büyük facia. Herkesin psikolojini olumsuz etkileyecek şekilde yapılan yayınlar olmamalıydı. Söz konusu aile üzerinden genel olarak aile ve akrabalık ilişkileri zedelendi. İzleyicide travma oluştu.

"ÇOCUKLARIN EKRAN BAŞINDA OLDUĞU SAATTE ŞİDDET İÇEREN HABERLER OLMAZ!"

Önce kural tanımaz yayıncıları Üst Kurul gündemine getireceğiz. Kurulda yaptıkları yayıncılık ilkeleri ihlallerini değerlendireceğiz. Bununla yetirmeyeceğiz. Sonrasında ise çocukların ekran başında olduğu saatlerde şiddet içeren haberlerin veriliş şekillerine ilişkin bilimsel bir çalışmayı hayata geçireceğiz.

Sorumsuz, bilinçsiz ve vicdani olmayan yayınlar yapan medyaya tahammülümüz yok. Akademisyenleri,

STK temsilcilerini, uzmanları bir araya getireceğiz. Şiddet içerikli konuların haberleştirilmesinin bir standardı olacak. Üzerinde çalışıyoruz.

SORU: Gündüz kuşağı programlarına yönelik de düzenleme uzun zamandır konuşuluyor. Yakın zamanda yeni bir düzenleme yapılacak mı?

"GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI KANTARIN TOPUZU İYİCE KAÇTI!"

Artık kantarın topuzu iyice kaçtı. Yapıcı ikazlarımız görmezden gelindi. Kuşak programı yayınlayan kanalların üst düzey yöneticileriyle İstanbul’da çok kez ve en son Ankara’da yaptığımız toplantı düzelme yönünde sonuç vermedi. Yeni yayın dönemi başladı. Artık son aşamaya geçiyoruz. Yasakçı RTÜK eleştirilerine aldırmadan bu programlarla ilgili sert ilke kararları belirledik.

"EN SERT ADIMLARI ATACAĞIZ!"

Çok yakında Üst Kurula sunarak uygulamaya alacağız. Amacına hizmet etmeyen, kalitesiz gündüz kuşağı yayınları için son önlemimiz olan ilke kararlarını alıp kararlı bir şekilde gerekli adımları en sert şekilde atacağız.