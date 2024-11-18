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MYNET ÖZEL | Teğmenlerin kaderi bu maddeye bağlı! 'Slogan' ve 'yemin' bilmecesi: Prof. Dr. Ersan Şen'den dikkat çeken yorum

18.11.2024 11:04
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MYNET ÖZEL | Türkiye'nin kılıçlı yemin töreniyle tanıdığı genç teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Peki teğmenlerin söz ve davranışları "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlik" sayılabilir mi? Türkiye işte bu sorunun yanıtını arıyor! Olayı hukuki açıdan irdeleyen Prof. Dr. Ersan Şen, Mynet'e özel yaptığı açıklamada TSK Disiplin Kanunu'nun 20. maddesine dikkat çekti.

MYNET ÖZEL | Teğmenlerin kaderi bu maddeye bağlı! 'Slogan' ve 'yemin' bilmecesi: Prof. Dr. Ersan Şen'den dikkat çeken yorum
Mynet Özel Haber

MYNET-ÖZEL Mezun olurken kılıçlarını çektiler, hep bir ağızdan "Atatürk'ün askerleriyiz" diye haykırdılar ve subay yemini ettiler! Teğmenlerin büyük ses getiren kılıçlı yemin töreni bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. Kara Harp Okulu dönem birincisi teğmen Ebru Eroğlu bu görüntülerin başrolündeydi. Kendisiyle birlikte bir teğmenin daha TSK'dan ihraç istemiyle disipline sevk edilmesiyle akıllarda soru işareti oluştu.

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İKİ TEĞMENE 'DİSİPLİN' TEBLİGATI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, olayla ilgili başlatılan soruşturmada, teğmen Ebru Eroğlu ve teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ''TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

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PROF. DR. ERSAN ŞEN'DEN TEĞMENLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Prof. Dr. Ersan Şen teğmenlerle ilgili bu son gelişmeyi Mynet için değerlendirdi. TSK Disiplin Kanunu’na dikkat çeken Ersan Şen, teğmenlerin TSK'nın itibarına zarar vermediği, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözü ve ettikleri subay yemininin de "ideolojik veya siyasi amaçlı disiplini bozucu tavır veya davranış" sayılamayacağı şeklinde görüş belirtti.

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"TSK'DAN AYIRMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇUNU İŞLEDİKLERİ İDDİA EDİLİYOR"

Ersan Şen'in teğmenlerin disipline sevk edilmesiyle ilgili Mynet'e yaptığı değerlendirme şu şekilde:

"Askeri disiplin suçlarının ağırlık derecelerine göre disiplin cezaları; 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 11 ila 21. maddelerinde düzenlenmiş olup, disiplin cezalarının nasıl uygulanacağı ve hangi disiplin suçuna hangi disiplin cezasının verileceği burada gösterilmiştir. Disiplinsizliklerin türleri ise, 15 ila 21. maddelerde tanımlanmıştır.

Yeni mezun teğmenlerin mezuniyet töreninin sonunda söyledikleri ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezasını gerektiren disiplin suçunu işlediklerinin iddia edildiği görülmektedir.

"ÖNYARGI ORTAYA KOYULMASI VE BİR MUHAKEMEYE VARILMASI YANLIŞ"

Henüz devam eden disiplin soruşturması ile ilgili böyle paylaşımlarda bulunulması, önyargı ortaya koyulması ve bir muhakemeye varılması yanlıştır.

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YEMİN TÖRENİ, DİSİPLİNSİZLİK KAPSAMINA GİRİYOR MU?

TSK Disiplin Kanunu’nun, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikleri 9 bent halinde düzenleyen 20. maddesi incelenerek, bu fiile denk düşen hükme “kanunilik” ilkesi gereğince bakılmalıdır.

TSK DİSİPLİN KANUNU’NUN 20. MADDESİ NEDİR?

Buna göre; 20. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi; hizmete engel davranışlarda bulunmayı düzenlemiş olup, Devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlar ile ağır suçu veya ağır disiplinsizlik teşkil eden fiilleri ayırma cezası gerektiren disiplinsizlikler kapsamına almıştır.

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Maddenin (d) bendinde ise; siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır veya davranışlarda bulunmak, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak olarak tanımlanmış ve disiplin suçu sayılmıştır.

"TSK’NIN İTİBARINA ZARAR VERECEK NİTELİKTE BİR TUTUM VE DAVRANIŞ YOK"

Somut olayda Devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte bir tutum ve davranış bulunmadığından, (c) bendinin uygun düşmeyeceği görülmektedir.

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“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ” SÖZÜ VE SUBAY YEMİNİ

İlgili maddenin (d) bendi ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmayı yasakladığından, mezuniyet töreninin sonunda yeni mezun teğmenlerin kılıçlarını çekip, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için söyledikleri “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözü ve ettikleri subay yemini; kullanıldığı yer, içeriği, zaman ve söyleyenlerin amacı dikkate alındığında, ideolojik veya siyasi amaçlı disiplini bozucu tavır veya davranış da sayılmaz.

AA-20240830-35524817-35524816-MSU_KARA_HARP_OKULU_DIPLOMA_ALMA_VE_SANCAK_DEVIR_TESLIM_TORENI

Yeni mezun teğmenlerin kamuoyuna yansıyan söz ve davranışlarının, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikten sayılıp sayılmayacağının bu hükümler çerçevesinde takdir ve değerlendirilmesi yapılmalıdır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Teğmen ersan şen Mynet Özel Ebru Eroğlu kılıçlı yemin töreni
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