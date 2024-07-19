MYNET ÖZEL | TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesindeki Bayram Saral seçim sürecinde yaşananları anlattı! "Türk futbol tarihinin en kötü başkanı Mehmet Büyükekşi'dir""

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi ve Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yarıştı. Gerçekleştirilen oylamanın ardından sandıklar açıldı ve TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

MYNET ÖZEL - BERKER İŞLEYEN

TFF'de yaşanan başkan değişiminin yankıları sürerken, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde olan hukukçu Bayram Saral seçimin bilinmeyenlerini, seçim sürecinde yaşananları ve yeni dönemde yapılacakları Mynet'e anlattı.

SERVET YARDIMCI'NIN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ NASIL YORUMLUYORSUNUZ?

Ben Servet Yardımcı'nın listesindeydim, çekildiği gün İstanbul'a geldim tatilimi yarıda keserek. O gün 2. Lig ve 3. Lig temsilcileriyle bir araya gelecektik saat 5 gibi ben de ilk kez ekibe katılacaktım. Gün içerisinde söylentiler yayıldı, Ceyhun Kazancı ile konuştum bu durum sonrası ki kendisi de Servet Yardımcı'nın ekibindeydi genel sekreter pozisyonunda olacaktı seçilmemiz durumunda. Daha sonra saat 13.00'da çekildiğini duyurdu sosyal medya hesabından. Sonra da bizi arayıp 17.00'de otele geleceğini söyledi. Ve inanın çekilmesine rağmen otelde 75-80 kişi vardı. Kulüp başkanları, yöneticileri herkes hazır bulundu.

"ÜSTÜ KAPALI OLARAK BASKIDAN BAHSETTİ"

Servet Bey, Davut Dişli ile birlikte geldi ve açıklama yaptı ancak bu açıklaması bizim açımızdan yeterli olmadı. Kendi özel nedenlerinden dolayı çok fazla bir şey soramadık ama üstü kapalı bir baskıdan üstü kapalı bahsetti, aday olamayacağını ve başarılar dilediğini söyleyerek çekildi. Ben orada şunu gözlemledim. O gün itibarıyla Servet Yardımcı bu seçime girseydi en büyük favori oydu...

İbrahim Hacıosmanoğlu bizim yakın dostumuz, arkadaşımız, hemşehrimiz. Servet Yardımcı kazanmayıp da İbrahim Hacıosmanoğlu kazansaydı da bizim için evla idi... Daha sonra Servet Bey çekilince tam olarak İbrahim Bey'in yanında yer aldık. Düşünce olarak zaten aynı düşüncedeydik, çalışmalarımızı o mecrada sürdürdük.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ FAVORİ GÖSTERİLİYORDU ANCAK KAYBETTİ, BU DURUMU NEYE BAĞLIYORSUNUZ?

"SİYASİ VE BÜROKRATİK BASKI..."

Bu süreç içerisinde tüm kulüplerle ciddi diyaloglara girdik. Bize imza verenlerin hepsi gönülden verdi bu imzayı ancak bir çoğu çok ciddi siyasi ve bürokrasi baskısı altında olduğunu söylüyorlardı. Bunu duyuyorduk ama somut olarak bilmediğimiz bir olayı ne kadar anlatabilirsiniz... Ama bu belli bir şeydi dolayısıyla imza veremeyeceklerini söyleyen birçok kulüp başkanı ve delege vardı.

"İNSANLARIN İRADELERİNİ İPOTEK ALTINA ALIYORSUNUZ"

Biz seçime girdikten sonra seçimi alacağımızı biliyorduk. Genel kurulda hissedersiniz, delegelerden, seçmenlerin vücut dilinden konuşmalarından... Divan heyetinin seçimi için de biz kapalı oylamayla yapılması için önerge verdik ancak kabul edilmedi. O da kapalı oylamayla yapılsaydı divanı da biz alacaktık çünkü insanlar ellerinin kalktığını bir takım kişilerce görülmesini istemiyorlar. Bu inanın çok trajikomik bir durum, insanların iradelerini ipotek altına alıyorsunuz.

"BASKIDAN DOLAYI TEPKİ OYU GELDİ"

Biz ilk sandık açıldıktan sonra seçime ortak olduğumuzu anladık, 2. ve 3. liglerin olduğu sandıkta büyük bir fark attık. Bu aslında neye işaret ediyor biliyor musunuz? Baskının en büyük olduğu lig 2'nci ve 3'ncü ligler... Bu liglerde o kadar baskı yapıldı ki oradan çok tepki oyu geldi. Karakterli insanlar baskıya boyun eğmeyip gerekeni yaptılar.

MİLLİ TAKIM'IN EURO 2024 SERÜVENİNİ NASIL YORUMLUYORSUNUZ?

"BÜYÜKEKŞİ OLMASAYDI FİNAL OYNARDIK..."

Mehmet Büyükekşi'nin seçimi 18 Temmuz'a almasının sebebi milli takımın başında oraya gidebilmekti hatırlarsınız. Bence tarihimizin en iyi kadrosu ve maç Almanya'da ev sahibi sayıldığımız yerde oynanıyor hocamızın da iyi olduğunu düşünüyorum. Ecmel Başkan da söyledi Mehmet Büyükekşi olmasaydı belki de final oynardık ve alırdık, nereden biliyorsunuz ki? Sayın Büyükekşi'nin bu takıma ne tür bir katkısı olabilir ki... Pozitif bir enerjisi yok, futbolcularla teknik ekiple bir diyalogu yok.

"TARİHİN EN KÖTÜ BAŞKANI"

Türk futbol tarihinin en kötü federasyon başkanı ve yönetim kurulu. Bence çeyrek final bizim takım için yeterli değil, çok daha iyi olabilirdi. Çok rahat final oynayabilirdik.

MONTELLA İLE YOLA DEVAM EDİLECEK Mİ?

Bunu net olarak konuşmadık ama benim bildiğim ve duyduğum kadarıyla Montella ile devam edilecek. Şahsi fikrim ise Montella'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Teknik ekip ve teknik kadro sık sık değiştirilmemeli. Kişisel görüşüm Montella ile devam yönünde, başkanın da aksini düşündüğünü düşünmüyorum.

YENİ YÖNETİMDE HAMİT ALTINTOP'UN ROLÜNÜ KİM ÜSTLENECEK?

Bu rol için birçok isim var ancak vermem doğru değil. Başkan yönetim kurulunu topladığında muhtemelen isimler gelecektir. En iyisinin getirileceğini biliyorum.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN TRABZONSPOR GEÇMİŞİNDEN DOLAYI ELEŞTİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Biz buralardaki görevleri kabul ederken takım formasını çıkartıyoruz. Başkan da çok güzel açıklamalar yaptı. Sayın Başkan tüm kulüplere adil olunacağına dair gerekli cevabı verdi. Esasen icraat önemli söylemlerden ziyade. Ben çok iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Kulüpler nezdinde hiç bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Buralara gelecek olan kişiler zaten bir taraftar kimliğine sahip olmalı. Siz futbolu bilmeyen kişiyi buralara getirirseniz ondan doğru sonuç alamazsınız.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN EN BÜYÜK HATASI NEYDİ?

Bir kere Sayın Mehmet Büyükekşi futbolu bilmiyor. Futbolu bilmeyen bir insan ve futbolun dinamiklerini bilmediği için otoritesini kaybetti ve adil olamadı. 28 kişilik yönetim kurulu üyeniz var. Bu üyelerin tamamı dışarıdan güdümlü olursa sizin başarılı olma şansınız var mı? Asla...

"ASLA ADİL DEĞİLLERDİ"

En büyük hataları otoriteyi kuramadılar, asla adil değillerdi, liyakatli insanlarla çalışmadılar ve diyalog eksikliği vardı. Büyükekşi için sonun başlangıcı olan hakem yumruklama, İstanbulspor'un çekilmesi, Riyad'daki Süper Kupa ve Trabzonspor-Fenerbahçe olayları... Bakın bu 4 olayda da Büyükekşi ve yönetimi başını devekuşu gibi kuma gömdü. Olaylardan kaçtılar, kişilerle ve kurumlarla karşı karşıya gelmekten korktular otoriteyi kaybettiler. Ben bunu Mehmet Büyükekşi'nin yüzüne karşı söyledim. Siz Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sevklerini haftalar sonra yaparsanız olmaz. Alınan kararların doğruluğunu yanlışlığını bile tartışmıyorum farkındaysanız.

"KİBİRLİ DAVRANDI"

Başkanlarla diyalog kurmadı, yönetim kurulu üyeleriyle diyalog kurmadı yani kibirli davrandı. Ben buranın başındayım ben bilirim... Ha doğru yaptığı işler de var. Özellikle altyapıyla ilgili çalışmaları, dijital platformların oturtulması, yayın ihalesi ben Büyükekşi'nin mutlak başarısız olduğunu düşünmüyorum. Ama idare kısmında çok zayıftı ve bu da sonunu getirdi.

YABANCI KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

Yabancı kuralıyla ilgili planlar var ama onu şimdiden açıklamam doğru değil. Başkanın aklında bir takım fikirler var, muhakkak değişiklikler olacak. Kendi alanımla ilgili söylemem gerekirse bir kere kurumlara adil ve liyakatli insanlar getireceğiz. Statü kesinlikle değişecek, statü tam bir garabet inanılmaz kötü bir hukuk diliyle düzenlenmiş. Hepsini çağa uygun bir hale getireceğiz.

"BU İŞİN MİMARI ECMEL FAİK SARIALİOĞLU'DUR"

Bu süreçte Ecmel Başkan'ın çok büyük bir katkısı var. Biz 2 Nisan'da bir süreç başlattık. Biz o süreçte Türk futbolunun kötü gidişatının bir şekilde durdurulması gerektiğini, spor kulüpleri üzerindeki baskının kalkması gerektiğini ve bu yönetimin gitmesi gerektiğine dair bir süreç başlattık. Bu ciddi kampanya sonucunda bu genel kurul kararı alındı. Başta Sayın Ali Koç, Ertuğrul Doğan, Hasan Arat, Fatih Saraç, Süleyman Hurma, Murat Sancak ve birçok isim. Biz o süreci o kadar sıkı takip ettik ki bu genel kurul kararının alınmasının sebebi bizleriz. Çünkü bugün tekrar aday olabilen insan o baskıyı yapmamış olsaydık bu seçim kararını almazdı.

Ecmel başkanım bu işin mimarıdır... Biz önce Mehmet Büyükekşi gitsin dedik inanın gelen ile hiç ilgilenmedik. Seçimde de İbrahim başkanının kazanmasında en büyük rol Ecmel başkanındır. Ecmel başkanın çok büyük katkılarıyla, bitmek bilmeyen enerjisiyle diyaloglarıyla... Tabi Sayın Ali Koç'un da konuşması çok etkili olmuştur. Trabzonspor da, Beşiktaş da desteğini açık vermiştir, Galatasaray yanımızda durmuştur. Herkese teşekkür ediyoruz, oy vermeyenlerin de demokratik hakkıdır bu saatten sonra bu federasyon hepsinin federasyonu biz bu koltuklara yapışmayacağız. Başaracağız bu işi Allah'ın izniyle.