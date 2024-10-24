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  4. MYNET ÖZEL | TUSAŞ'a saldıran 5 vatandaşımızı şehit eden teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in 2014'te HDP ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı!

MYNET ÖZEL | TUSAŞ'a saldıran 5 vatandaşımızı şehit eden teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in 2014'te HDP ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı!

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
24.10.2024 15:00
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Dün Ankara'da Türk savunma sanayiinin merkezi olan TUSAŞ'a terör eylemi gerçekleştiren PKK'lı Mine Sevjin Alçiçek'in, 2014'te HDP Hakkari Merkez İlçe Başkanı seçildiği ve bu partide görev yaptığı belirlendi. Mine Sevjin Alçiçek, diğer teröristle birlikte sevgili rolüne bürünerek TUSAŞ'a geldiği tespit edilmişti.

MYNET ÖZEL | TUSAŞ'a saldıran 5 vatandaşımızı şehit eden teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in 2014'te HDP ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı!

Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı! Mynet'in ulaştığı bilgilere göre kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in 2014'te HDP'de Hakkari Merkez İlçe Başkanı olarak görev yaptığı belirlendi.

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TERÖRİST MİNE SEVJİN ALÇİÇEK İLÇE BAŞKANLIĞI YAPMIŞ

Hakkari'nin merkez ilçe başkanı olarak seçilen Mine Sevjin Alçiçek'in birçok eyleme ve organizasyona katıldığı örgüte eleman toplama konusunda da etkin olarak görev yaptığı ortaya çıktı!

Emniye güçleriyle çatışmaya giren teröristin öldürüleceğini anladığında kendisini patlattığı ve bedeninden geriye sadece kolunun kaldığı tespit edildi.

Kadın teröristin adı Mine Sevjin Alçiçek! O da PKK'lı çıktı Kadın teröristin adı Mine Sevjin Alçiçek! O da PKK'lı çıktı

Erkek teröristin de PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Ankara TUSAŞ
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