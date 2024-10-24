MYNET ÖZEL | TUSAŞ'a saldıran 5 vatandaşımızı şehit eden teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in 2014'te HDP ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı!

Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı! Mynet'in ulaştığı bilgilere göre kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in 2014'te HDP'de Hakkari Merkez İlçe Başkanı olarak görev yaptığı belirlendi.

TERÖRİST MİNE SEVJİN ALÇİÇEK İLÇE BAŞKANLIĞI YAPMIŞ

Hakkari'nin merkez ilçe başkanı olarak seçilen Mine Sevjin Alçiçek'in birçok eyleme ve organizasyona katıldığı örgüte eleman toplama konusunda da etkin olarak görev yaptığı ortaya çıktı!

Emniye güçleriyle çatışmaya giren teröristin öldürüleceğini anladığında kendisini patlattığı ve bedeninden geriye sadece kolunun kaldığı tespit edildi.

Erkek teröristin de PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edilmişti.