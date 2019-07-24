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Mynet'ten Açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

Journo.com'da yayınlanan "Satılık haber: 50 liradan başlayan fiyatlarla isterseniz röportajınızı da yayımlatırız” başlıklı haberde yer alan Mynet'in ücret karşılığı haber yayınladığı ifadeleri tamamen gerçek dışıdır.

Mynet'ten Açıklama

Mynet, yayın politikası gereği abonesi olduğu İHA, DHA, AA ve Reuters'in de aralarında bulunduğu ulusal ve uluslararası haber ajansları, uluslararası partnerleri olan BBC Türkçe, Deutsche Welle (DW), Voice of America (VOA) ile kendi uzman yazarları dışında hiçbir içerik kullanmamakta, söz konusu içeriklerin tümünde de haberin kaynağını açıkça belirtmektedir. Dolayısıyla Mynet’in herhangi bir PR şirketiyle söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir ticari bağı/ilişkisi kesinlikle bulunmamaktadır.

Gazeteciliğin en temel kuralı hiç kuşkusuz ki, haberin doğru olduğunun teyit edilmesi ve hiç kimseyi, grubu ya da toplumun belirli bir kısmını zan altında bırakmamasıdır. Journo.com'un, para karşılığı haber yayını yaptığını iddia ettiği ve yayınladığı 'Ücret Tarifesi'nde en ön sıralarda gösterdiği Mynet'i arayarak haberini teyit etmesini beklemek yayıncılık kuralları gereğidir. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) gibi Türkiye'nin köklü bir meslek örgütüne bağlı yayın yapan Journo.com'u meslek kurallarına uymaya, yayınladıkları haberde adı geçen halkla ilişkiler şirketinin ismini ve Mynet ile olan bağlantısını açıklamaya davet ediyoruz.

Mynet, Journo.com ile haber kaynağı olarak gösterdiği ve söz konusu ücret listesini yayınladığı öne sürülen PR şirketiyle ilgili tüm yasal haklarını da kullanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Mynet journo haber PR şirketi

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