HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mynet WhatsaApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Fotoğraf ve videoları siz gönderin, biz yayınlayıp Türkiye'ye duyuralım

Mynet WhatsaApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Fotoğraf ve videoları siz gönderin, biz yayınlayıp Türkiye'ye duyuralım

10.12.2024 09:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mynet WhatsApp İhbar Hattı, artık yayında. Şahit olduğunuz olayları fotoğraf, video veya belgeleriyle birlikte siz gönderin, biz yayınlayalım; Türkiye'nin haberi olsun. Tek yapmanız gereken "Mynet Haber Yükleme Platformu"na veya ilgili numaraya fotoğraf, video veya belgeyi göndermek.

Mynet WhatsaApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Fotoğraf ve videoları siz gönderin, biz yayınlayıp Türkiye'ye duyuralım

Mynet, sizlerin sesi olmayı sürdürüyor... WhatsApp İhbar Hattı yayına başladı. Artık haber değeri taşıdığını düşündüğünüz resimleri, videoları ve belgeleri ücretsiz olarak WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz.

Şahit olduğunuz olayları siz gönderin, biz yayınlayalım.

Anında hem sizin sesiniz olalım, hem Türkiye'ye birlikte haber verelim.

Bunun için tek yapmanız gereken ise "Mynet Haber Yükleme Platformu"na veya 0533 890 54 74 numaralı Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na ilgili fotoğraf, video veya belgeyi göndermek.

MYNET WHATSAPP İHBAR HATTI:

0533 890 54 74

fdsgsg

MYNET HABER YÜKLEME PLATFORMU İÇİN TIKLAYIN

gfdgdg

Anahtar Kelimeler:
mynet

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.