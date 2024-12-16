Mynet WhatsaApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Fotoğraf ve videoları siz gönderin, biz yayınlayıp Türkiye'ye duyuralım

Mynet, sizlerin sesi olmayı sürdürüyor... WhatsApp İhbar Hattı yayına başladı. Artık haber değeri taşıdığını düşündüğünüz resimleri, videoları ve belgeleri ücretsiz olarak WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz.

Şahit olduğunuz olayları siz gönderin, biz yayınlayalım.

Anında hem sizin sesiniz olalım, hem Türkiye'ye birlikte haber verelim.

Bunun için tek yapmanız gereken ise "Mynet Haber Yükleme Platformu"na veya 0533 890 54 74 numaralı Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na ilgili fotoğraf, video veya belgeyi göndermek.

MYNET WHATSAPP İHBAR HATTI:

0533 890 54 74