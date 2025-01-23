MYNET WHATSAPP İHBAR HATTINA GELDİ! Canlı yayında Atatürk'e ağza alınmayacak hakaretler: "Beni alacak devletin de alnını karışlarım"

MYNET ÖZEL | Mynet Whatsapp İhbar Hattına bugün gelen bir video izleyenleri şaşkına çevirdi. Canlı yayın açan ve akli melekelerinin yerinde olduğu meçhul olan Murat Yalçın ismindeki şahsın sarfettiği ifadeler birçok kişiyi küplere bindirdi. Meczubun özellikle Atatürk'e ağır hakaretler ettiği dikkatlerden kaçmadı.

ATATÜRK'E AĞIR HAKARETLER...

Murat Yalçın ismindeki şahsın Atatürk hakkında sarfettiği sözler şu şekilde:

"Atatürk'e küfür etme, .... Atatürk'ünüze lan. Sizin yüzünüzden bıktık oğlum Atatürk'ten. Benim adım Murat Yalçın, kütüğüm Sivas. Beni içeri atacak devletin alnını karışlarım. Atatürk'ü günahım kadar sevmem. Atatürk müslüman falan değildir. Dünyadaki kimse bana Atatürk'ü sevdiremez. Hayatım boyunca Atatürk'e düşmandım, düşman olacağım. Öyle de öleceğim inşallah. Beni versenize CİMER'e. Youtube a koysana. Atatürk kim ki küfür etmeyeyim oğlum. Atatürk, 'diktatör ve içkici' ayyaş bir adamdır. Ve ayrıca Türkiye'yi falan kurmamıştır. Türkiye'yi kuranlar Osmanlı'dan kalan aslanlardır. Atatürk hayırdır superman mi? Salak bir hikayeye inanmışsınız. Atatürk kimdir ulan? Atatürk'ü günahım kadar sevmem."

UĞUR DÜNDAR'A AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER

Uğur Dündar'a da ağza alınmayacak küfürler eden meczup şahıs, "Allah belanızı versin inşallah. Milyonlarca insanın hakkına tecavüz ettiniz." ifadelerini kullandı.

"SOKAKLARI SİZİN KANINIZLA BOĞARIZ"

Öte yandan şahıs "Reis Recep Tayyip Erdoğan bir emir versin. Sokakları sizin kanınızla boğarız. Anlıyonuz mu? Kimsiniz oğlum siz? Bana sorsun hakim onun da içinden geçerim. Hee, hapse mi gidiyorum, güle güle giderim he şereftir. Ama çıktım mı ..."