Mynet, ziyaretçilerini evde olduğunu paylaşmaya davet ediyor

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavürüs salgınına karşı toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla özel bir uygulamaya imza atan Mynet, ziyaretçilerini mynet.com/evdekalturkiye sayfasından evde olduğunu paylaşmaya davet ediyor.

Bildiğiniz üzere koroanvirüs salgınının etkisini gösterdiği bu dönemde salgından korunmak ve yayılmasını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Her ay ortalama 42 milyon internet kullanıcısına erişen Mynet, evde kalmayı teşvik etmek amacıyla #evdekaltürkiye kampanyası başlattığını duyurdu.

“Koronavirüs salgınına karşı kendini ve sevdiklerini korumak istiyorsan #evdekaltürkiye. Unutma bu süreçte yalnız değilsin. Gün birlik olma günü…” çağrısıyla herkesi evde olduğunu bildirmeye davet eden Mynet, çağrıya olumlu cevap verenlerin katkısıyla kampanyanın yaygınlaştırılması ve salgının önüne geçmek için toplumsal farkındalığın artırılması amaçlıyor.

mynet.com/evdekalturkiye sayfasına giren Mynet kullanıcıları, evde olduğunu tüm Türkiye ile paylaşabiliyor. Büyük ilgi uyandıran uygulama ile sadece ilk günde Türkiye genelinde 151 bin 743 kişi evde olduğunu bildirdi. Uygulamayı en yoğun şekilde kullanan şehirler ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.