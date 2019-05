Myomlar, 35 yaş üzerindeki her 4 ya da 5 kadında bulunabiliyor

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Çayan, myonların kadınlarda oldukça sık görülen iyi huylu rahim büyümeleri olduğunu belirterek, "35 yaş üzerindeki yaklaşık her 4 yada 5 kadından birinde bulunurlar. Myomu olan kadınlar rahmini aldırmak zorunda değildir, doktorunuz önermedikçe sadece myomlar çıkarılıp, rahim yerinde bırakılabilir ve böylece adet görme, tekrar çocuk sahibi olma şahsınız korunmuş olur" dedi.

Myomlar ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulanan Filiz Çayan, myomların kadınlarda oldukça sık görülen iyi huylu büyümeler olduğunu söyledi. 35 yaş üzerinde yaklaşık her 4 yada 5 kadından birinde bulunduğunu vurgulayan Çayan, "Myomlarınız varsa ya da geçmişte olduysa, doktorunuz tarafından düzenli bir şekilde kontrol olmanız gereklidir. Rahim kadınlarda doğurganlığın sembolüdür ve her kadın tıbben bir mecburiyet olmadıkça rahminin korunmasını ister. Myomu olan kadınlar rahmini aldırmak zorunda değildir, doktorunuz önermedikçe sadece myomlar çıkarılıp rahim yerinde bırakılabilir ve böylece adet görme ve tekrar çocuk sahibi olma şansınız korunmuş olur. Myomlar rahmin kas tabakasından kaynaklanırlar. Tüm kadınların yaklaşık yüzde 25-50’sinde bulunmasına rağmen pek çok kadında hiçbir belirti vermediği için bundan haberdar değildir. Oysa 35 yaş üzerindeki yaklaşık her dört yada beş kadından birinde myom bulunmaktadır. Ancak bazı kadınlarda myomlar, aşırı ve düzensiz kanamalara, kasık ve karın ağrısına, istemsiz idrar kaçırmaya, kısırlık, tekrarlayan düşük, cinsel ilişkide ağrı ve kronik bel ağrısına neden oldukları için farkedilir ve tanı konulurlar" diye konuştu.