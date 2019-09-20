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MYP Defne’de teşkilatlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2019 09:08 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Defne İlçe Teşkilatı 1’inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Defne İlçe Teşkilatı 1’inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede MYP Defne İlçe Başkanlığına Abdulsettar Arslan seçildi.
Defne ilçesinde özel bir işletmenin bahçesinde MYP Genel Başkan Yardımcısı Murat Ordu, MYP Avukatı ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk, MYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Karagöz, MYP Adana İl Başkanı Bülent Bayram, MYP Hatay İl Başkanı Bülent Düre, başkan adayı Abdulsettar Arslan, partililer ve davetlilerin katılımı ile MYP Defne İlçe Teşkilatı 1’inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Tek liste ile gidilen kongrede 35 delegeden 28 delege katılım gösterdi. 28 delegenin de oyunu alan Abdulsettar Arslan MYP’nin Defne İlçe Teşkilatı Başkanı oldu. Kongre öncesi MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz’ın Batman teşkilatı için gönderdiği mesaj davetlilere okunurken, daha sonra MYP Defne İlçe Teşkilat Başkan adayı Arslan partililer ve davetlilere seslendi. Vatandaşların desteği ile Defne, Hatay ve Türkiye’de başarıya imza atacaklarını söyleyen Arslan, “Bizler Muhafazakar Yükseliş Partisi Defne İlçe Teşkilatını kurarken, siz sevgili Defneli hemşehrilerimize güvendik. Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece bizler de sizden aldığımız o güç ve enerjiyle, ilk önce Defne’de sonra Hatay’da sonrada tüm Türkiye’de iktidara geleceğiz inşallah” dedi.
Arslan, Defne ilçesinin ve Defnelilerin hak ettiği hizmet ve değeri vereceklerinin de altına çizdi.

“MYP halkın sinesinden, ihtiyacından doğan bir partidir”
Kongrede konuşan MYP Avukatı ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk, gerçekleşen katılımdan dolayı Defnelilere teşekkür etti. Aktürk, “Şöyle bir bakıyorum da katılımda bu eşraf burada, tamam sayıca azız ama Hatay’ın bütün esnafı hemen hemen burada. Mozaiğe bakıyorum böyle, hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar, işte bu ülkenin kurtuluşu için bize lazım olan cevher bu. Şimdi diyorlar ki Muhafazakar Yükseliş Partisi, muhafazakar ne demek, dinci bir parti mi bu, yok asosyal bir parti mi bu? Hayır Muhafazakar Yükseliş Partisi halkın içinden, halkın sinesinden, halkın ihtiyacından doğan bir partidir, işte buyurun halkımız burada. Yarınlarımız için Muhafazakar Yükseliş Partisi diyelim arkadaşlar” dedi.
Aktürk, MYP’nin 67 ilde teşkilatlandığının, geriye kalan illerde de teşkilatlanmanın hızla sürdüğünün bilgisini verdi.

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