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MYP Genel Başkan Yardımcısı Aktürk: “Faizsiz, eğitimli, liyakatli bir Türkiye için Muhafazakar Yükseliş diyelim”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk, “Faizsiz, eğitimli, liyakatli bir Türkiye için Muhafazakar Yükseliş diyelim” dedi.MYP Kocaeli İl Başkanlığı 1.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk, “Faizsiz, eğitimli, liyakatli bir Türkiye için Muhafazakar Yükseliş diyelim” dedi.
MYP Kocaeli İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi, Gebze Belediyesi Kültür Merkezi Kent Meydanı Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye MYP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Aktürk ve İsmail Tellioğlu, Genel Sekreteri Recep Altun, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ozan Yılmaz, MYP İl Başkanı Orhan Kaçdı ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program konuşmalar ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan MYP İl Başkanı Kaçdı, “Muhafazakar Yükseliş Parti liderimiz Ahmet Reyiz Yılmaz’ın da dediği gibi eski alışkanlıklar eskilerde kalacak. Yeni düzenle hep yeniliklere gideceğiz inşallah. Ekonomiyi ekonomiste, eğitimi akademisyenlere, dini din adamlarına bırakacağız. Bizim bütün reçetelerimiz hazır. Ekonomik alanda bulunduğu her ortamda her daim zirvede olan liderimiz ile faizsiz bir Türkiye olarak geleceğiz. Bize unutturdukları her şeyi onlara hatırlatacağız. Biz Hz. İbrahim soyuyuz, milleti İbrahimiz biz. Önce birleşeceğiz, büyüyeceğiz. Emek, eğitim diyeceğiz ve liderimize hep ileri diyeceğiz inşallah” dedi.

“Faizsiz, eğitimli, liyakatli bir Türkiye için Muhafazakar Yükseliş diyelim”
MYP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk ise, “Muhafazakar Yükseliş Partisi’nin ülkemizin birlik, siyaset ve ekonomi için ne kadar önemli olduğu hususunda kısa bir değerlendirme yapacağım. Ülkemizdeki siyaset, önümüzde tiyatro sahnesi gibi oynanıyor. Siyasete baktığınız zaman birlik mesajı vermesi gerekiyor. Ama bakıyorsunuz siyasette sürekli bölücü bir slogan. Sürekli içten içe değişik konularda temas ederek bir parçalanmışlık söz konusu. Faizsiz bir Türkiye için Muhafazakar Yükseliş Partisi geldi diyoruz ama nasıl gelecek. Herkes diyor ki siz bu faizi nasıl indireceksiniz, faiz Türkiye’nin gerçeğidir diyorlar. Liderimiz Ahmet Reyiz Yılmaz gelecek ve dertler bitecek. Kendisi tüm dünya piyasalarında projeleriyle, yönetimiyle, başarılarıyla Türk milletini en üst seviyede temsil etmiş, ekonomi konusunda fikirleriyle kendisini kanıtlamış bir lider. Türkiye’nin sorunlarını üç aşamada belirtebiliriz. Faizsiz, eğitimli, liyakatli bir Türkiye için genel başkanımız öncülüğünde yönetici kadroların bu ülkeye yönetici olabilmesi için, 2-3 kuşak sonra borçlu konuma düşürülen nesiller için hep beraber Muhafazakar Yükseliş diyelim” diye konuştu.

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