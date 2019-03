MYP Genel Başkan Yardımcısı Aktürk: “Faizsiz, eğitimli, liyakatli bir Türkiye için Muhafazakar Yükseliş diyelim”

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk, “Faizsiz, eğitimli, liyakatli bir Türkiye için Muhafazakar Yükseliş diyelim” dedi.

MYP Kocaeli İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi, Gebze Belediyesi Kültür Merkezi Kent Meydanı Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye MYP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Aktürk ve İsmail Tellioğlu, Genel Sekreteri Recep Altun, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ozan Yılmaz, MYP İl Başkanı Orhan Kaçdı ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program konuşmalar ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan MYP İl Başkanı Kaçdı, “Muhafazakar Yükseliş Parti liderimiz Ahmet Reyiz Yılmaz’ın da dediği gibi eski alışkanlıklar eskilerde kalacak. Yeni düzenle hep yeniliklere gideceğiz inşallah. Ekonomiyi ekonomiste, eğitimi akademisyenlere, dini din adamlarına bırakacağız. Bizim bütün reçetelerimiz hazır. Ekonomik alanda bulunduğu her ortamda her daim zirvede olan liderimiz ile faizsiz bir Türkiye olarak geleceğiz. Bize unutturdukları her şeyi onlara hatırlatacağız. Biz Hz. İbrahim soyuyuz, milleti İbrahimiz biz. Önce birleşeceğiz, büyüyeceğiz. Emek, eğitim diyeceğiz ve liderimize hep ileri diyeceğiz inşallah” dedi.