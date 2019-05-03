Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, sadece İstanbul’un seçimlerinin iptalinin kaosa neden olacağını belirterek, "Belediye seçimleri tamamen iptal edilmelidir" dedi.

MYP Lideri Yılmaz, yaptığı açıklamayla seçim tartışmalarını değerlendirdi. Sadece İstanbul’da seçim iptalinin kaosa neden olacağını savunan Yılmaz, "Belediye seçimlerinde İstanbul belli ki iptal edilme yönünde ilerliyor. Sadece İstanbul’da sorun olmadığı görülmektedir. Diğer illerde var olan itiraz ve iddiaları da göz önüne alırsak YSK tarafından ülke genelinde bir seçim iptali kararı alma olasılığı çok yüksek ve daha doğru olacaktır. Zira sadece İstanbul iptali kaos da getirir" diye konuştu.

Eylül ayında seçimlerin yenilenebileceğini belirten Yılmaz, "YSK kararların kaosa ve haksızlığa yol açmaması için bütün seçimlerin iptali yönünde tasarruf kullanabilir. O zaman millet bir kere daha sandıkta hesaplaşır. Aksi durum AK Parti açısından önemli bir sıkıntı süreci başlatır" ifadelerini kullandı.

