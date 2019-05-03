HABER

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Belediye seçimleri tamamen iptal edilmeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, sadece İstanbul’un seçimlerinin iptalinin kaosa neden olacağını belirterek, "Belediye seçimleri tamamen iptal edilmelidir" dedi.MYP Lideri Yılmaz, yaptığı açıklamayla seçim tartışmalarını değerlendirdi.

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Belediye seçimleri tamamen iptal edilmeli"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, sadece İstanbul’un seçimlerinin iptalinin kaosa neden olacağını belirterek, "Belediye seçimleri tamamen iptal edilmelidir" dedi.
MYP Lideri Yılmaz, yaptığı açıklamayla seçim tartışmalarını değerlendirdi. Sadece İstanbul’da seçim iptalinin kaosa neden olacağını savunan Yılmaz, "Belediye seçimlerinde İstanbul belli ki iptal edilme yönünde ilerliyor. Sadece İstanbul’da sorun olmadığı görülmektedir. Diğer illerde var olan itiraz ve iddiaları da göz önüne alırsak YSK tarafından ülke genelinde bir seçim iptali kararı alma olasılığı çok yüksek ve daha doğru olacaktır. Zira sadece İstanbul iptali kaos da getirir" diye konuştu.
Eylül ayında seçimlerin yenilenebileceğini belirten Yılmaz, "YSK kararların kaosa ve haksızlığa yol açmaması için bütün seçimlerin iptali yönünde tasarruf kullanabilir. O zaman millet bir kere daha sandıkta hesaplaşır. Aksi durum AK Parti açısından önemli bir sıkıntı süreci başlatır" ifadelerini kullandı.

Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyorMilyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor
CHP'li tüm belediye başkanları Anıtkabir'deCHP'li tüm belediye başkanları Anıtkabir'de
CHP'li belediye başkanları Anıtkabir'deCHP'li belediye başkanları Anıtkabir'de

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Diğer Haberler
CHP'li tüm belediye başkanları Anıtkabir'de

CHP'li tüm belediye başkanları Anıtkabir'de

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

Savcı Sayan bugün taburcu edilecek

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

Mahir Ünal: CHP hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor

AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Şurası'nda açıklamalar: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.