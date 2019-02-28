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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Dört yapraklı yoncayı kimse kullanamaz, patenti partimize aittir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 18:29 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Dört yapraklı yoncayı kimse kullanamaz, patenti partimize aittir" dedi.Haberlerde çıkan ve başını Abdullah Gül’ün çektiği ileri sürülen Umut Partisi’nin dört yapraklı yonga logosu hakkında açıklamalarda bulunan Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Arkadaşlar kendilerine başka logo bulsunlar.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Dört yapraklı yoncayı kimse kullanamaz, patenti partimize aittir" dedi.

Haberlerde çıkan ve başını Abdullah Gül’ün çektiği ileri sürülen Umut Partisi’nin dört yapraklı yonga logosu hakkında açıklamalarda bulunan Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Arkadaşlar kendilerine başka logo bulsunlar. Bu yonca Hilal içinde MYP olarak alınmış ve kullanılmaktadır. Daha da ötesi il ve ilçe kongrelerini tamamlayan partimizin çıkış sloganı da zaten dört yaprak yonca hareketidir. Hukuksal süreci başlatmadan önce Abdullah Gül ve ekibine başka bir amblem bulmalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Logomuz Hilal içinde dört yapraklı yoncadır"
Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Parti logomuz incelendiğinde görüleceği üzere Hilal içinde 16 devleti simgeleyen hilali çevreleyen 16 yıldız ve dört yapraklı yonca olduğu açıktır. Üstelik bu logoyu kullanalı hayli zaman olmuştur. Böyle bir logo varken logo üzerinden alıntı ve karışıklığa sebebiyet verecek sonrasında mahkeme ile iptal edilebilecek bir logo yerine yeni bir logo bulacaklarını düşünüyorum. Umut konusuna gelince bu insanların tamamı bu milletin umudunu hep birlikte bitirmişlerdir. Umut ancak yeni ile olur. Yeni olansa Muhafazakar Yükseliş Partisi’dir. Halkımızın partimize olan teveccühü ise Edirne’den Hakkari’ye en üst seviyededir" diye konuştu.

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