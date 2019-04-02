MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Meral Akşener isminin halk da bir karşılığı yok”

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “İYİ partililer bize katılıyor. Koray Aydın bey buyursun gelsin. En az 25 vekille gelin ve Halil-ü Rahman İbrahim milletini mecliste temsil edin” dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yazılı bir açıklama yaparak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yılmaz, “İYİ partililer bize katılıyor. Koray Aydın bey buyursun gelsin. En az 25 vekille gelin ve Halil-ü Rahman İbrahim milletini mecliste temsil edin” dedi.

İYİ parti içinde değerli insanların olduğunu ancak bu işin olmayacağı açık ve nettir diyen Yılmaz, “Meral Akşener isminin halk da bir karşılığı yok. Bahçeli ve MHP ‘den ayrılış tamamen kaybedilen makam ve mevki sebeplidir. Bu herkes tarafından bilinmektedir. Akşener’in halkta bir karşılığı yok maalesef” ifadelerini kullandı.

2009 MHP Kongresinde adaylık sürecine girdiği süreçte de ortaya koyduğu tezlerin 2012 yılında kitaplaştığını anımsatan Yılmaz, “Bizim bir İbrahim kavgamız var dedik. Ayrımız gayrımız yok dedik. Bin yıllık kardeşlik diye bir yalana itibar edilmez dedik. Bizim kardeşlimizin temeli insanlığın yaratılış sürecinin başları olan Hz. İbrahim temellidir. Babamız birdir. 4200 yıllık Halil-ü Rahman İbrahim’in davasıdır. Böyle ayrıldık biz. Karadeniz de milleti İbrahim diyen İbrahim’in evlatları Diyarbakır da Batman da İbrahim Milletiyim diyor. Şimdi soruyorum. Trakya dan Hazar’a babası bir olan anası bir olan millete bin yıllık kardeşliği reva görenler yanıldılar. Biz biriz. Bir olmaya Halil-ü Rahman İbrahim bayrağını taşımaya birlikte devam edeceğiz. Bu nedenle MYP bu nedenle Muhafazakar Yükseliş diyoruz” dedi.

Yılmaz devamla şu ifadeleri kullandı; “Yıllarca 25 yılı aşkın süredir faizlerin sıfır olduğu ülkeler de ticaret yapan ülkemi gururla temsil eden bir müteşebbisim. Bu faizleri ülkemde görünce kahroluyorum. Bugünkü muhalefet olsun iktidar olsun bu faizleri düşüremezler. Ben açık ve net söylüyorum. Tek vaadimiz var bu millete ‘’Faizsiz Bir Türkiye’’ huzur içinde sevgi ve birlik halinde üretip eşit adil paylaşmak. Zengin ve refah yaşamak.”

