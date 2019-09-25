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MYP Lideri Yılmaz: “Acilen çok sayıda savaş uçağı almalıyız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:54 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “207 civarında bulunan savaş uçağı sayımızı en kısa sürede iki katına belki de daha fazlasına çıkarmamız lazım” dedi.Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye içinde bulunduğu coğrafi konum ve komşu ülkelerindeki karışıklık nedeniyle acilen savaş uçağı envanterini yükseltmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, “207 civarında bulunan savaş uçağı sayımızı en kısa sürede iki katına belki de daha fazlasına çıkarmamız lazım” dedi.2019 verilerine göre Türkiye’de toplam savaş uçağı sayısının 207 olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu sayı Suriye’de 221 Yunanistan’da 200, Amerika da 1905 ve Rusya da 1550 civarında.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “207 civarında bulunan savaş uçağı sayımızı en kısa sürede iki katına belki de daha fazlasına çıkarmamız lazım” dedi.
Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye içinde bulunduğu coğrafi konum ve komşu ülkelerindeki karışıklık nedeniyle acilen savaş uçağı envanterini yükseltmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, “207 civarında bulunan savaş uçağı sayımızı en kısa sürede iki katına belki de daha fazlasına çıkarmamız lazım” dedi.
2019 verilerine göre Türkiye’de toplam savaş uçağı sayısının 207 olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu sayı Suriye’de 221 Yunanistan’da 200, Amerika da 1905 ve Rusya da 1550 civarında. Bu tablo da Türkiye’nin hava kuvvetleri rekabet gücü kime göre neye göre yeterli diyebiliriz? İsrail bugünkü durumda 300 adet savaş uçağına sahip ki bu her an artırılabilir bir rakamdır. Bu konu da derhal ama hiç vakit kaybetmeden adım atılmalıdır. Türkiye için acilen yapılması gereken son derece düşük sayıda olan bu savaş uçaklarının sayısını derhal artırmak olmalıdır. Belki milletimiz farkında değil ama Türkiye bir savaşın ortasında ve askeri alanda ciddi bir ambargo ile karşı karşıyadır. Türkiye derhal savaşan jetlere sahip olmalıdır. Uçak filosunu yenilenmiş teknolojilere sahip uçaklarla donatmalıdır” şeklinde konuştu.

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