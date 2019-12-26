HABER
  4. MYP Lideri Yılmaz: “Akdeniz’deki hamlemiz Libya ile sınırlı kalmamalı”

MYP Lideri Yılmaz: “Akdeniz’deki hamlemiz Libya ile sınırlı kalmamalı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakatın yankıları devam ederken Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan destek açıklaması geldi.

MYP Lideri Yılmaz: “Akdeniz’deki hamlemiz Libya ile sınırlı kalmamalı”

Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakatın yankıları devam ederken Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan destek açıklaması geldi. Türkiye’nin Libya’da milli menfaatlerini koruyacak askeri varlığını desteklediğini söyleyen Yılmaz, "Türkiye Akdeniz’de gereken tedbirleri almak adına sadece Libya ile sınırlı kalmayacak adımlar atmaya devam etmelidir. Milli menfaatlerimizin korunması adına Libya dahil diğer Kuzey Afrika ülkelerinde askeri varlığımız desteklenmelidir" dedi.
Türkiye - Libya mutabakatı sonrası Türkiye’nin Libya’ya askeri güç göndermesinin gündeme gelmesi ile tartışmalar alevlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Türkiye’nin Libya’ya askeri güç gönderecek olmasını son derece olumlu buluyorum. Orada oluşacak bir askeri gücümüzü de sonuna kadar destekliyorum. Türkiye Akdeniz’de gereken tedbirleri almak adına sadece Libya ile sınırlı kalmayacak adımlar atmaya devam etmelidir. Milli menfaatlerimizin korunması adına Libya dahil diğer Kuzey Afrika ülkelerinde askeri varlığımız desteklenmelidir” şeklinde konuştu.
Akdeniz’de kıyı ülkelerin satranç hamleleri yaptığına dikkat çeken MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “İsrail’in durması gereken yer Yunanistan ve Mısır değil Türkiye’nin yanı olmalıdır. Akdeniz’in sıkıntılardan kurtarılması için bu vazgeçilmez şarttır. İsrail mutlaka Akdeniz konusunda Yunan ekseninden çıkartılıp Türkiye yanına alınmalıdır” diye konuştu.

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih istifa ettiIrak Cumhurbaşkanı Berhem Salih istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılır açılmaz Libya tezkeresini sunacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılır açılmaz Libya tezkeresini sunacağız

En Çok Okunan Haberler

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Diğer Haberler
CHP'li Tuncay Özkan 'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

CNN Türk canlı yayınında çok sert tartışma! Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'tan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus heyetine: Burnuma sigara kokuları geliyor

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Destici'den İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.