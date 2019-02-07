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MYP Lideri Yılmaz "Başkanlık sistemini destekliyoruz, ama düzenleme şartı ile"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 16:50 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz başkanlık sistemini desteklediklerini belirterek, "Başkanlığı tartışmaya açmak yerine sisteme ait düzenlemeleri konuşmak gerek" dedi.MYP Lideri Yılmaz, yaptığı açıklamayla gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.Başkanlık sistemi konusundaki tartışmaları değinen Yılmaz, "Başkanlık sistemini destekliyoruz.

MYP Lideri Yılmaz "Başkanlık sistemini destekliyoruz, ama düzenleme şartı ile"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz başkanlık sistemini desteklediklerini belirterek, "Başkanlığı tartışmaya açmak yerine sisteme ait düzenlemeleri konuşmak gerek" dedi.
MYP Lideri Yılmaz, yaptığı açıklamayla gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
Başkanlık sistemi konusundaki tartışmaları değinen Yılmaz, "Başkanlık sistemini destekliyoruz. Ama düzenlenmek şartı ile. Başkanlığı tartışmaya açmak yerine sisteme ait düzenlemeleri konuşmak gerek. Türkiye yoksullukla uğraşırken yıllar alacak bir tartışma içinde tutulamaz. Yapılan yapılmıştır. Hayır mı şer mi tartışmasına noktayı koyup mevcut durumu hayra çevirecek adımlar atılmalı bu konu da düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.
Başkanlık sistemine geçilmesi ile ilgili süreçte verilen vaatleri hatırlatan Yılmaz "Türkiye, Başkanlık sistemine geçerken doların daha düşük olacağı, ekonominin çok daha güçlü olacağı, siyasi istikrarın sağlanacağı, faizlerin düşeceği ,Türkiye’nin terör ve güvenlik sorunlarını çözeceği ve büyük bir sıçrama yapacağı vaatleri ile halkımızdan onay alınmıştır. Şimdi vatandaş bütün bu vaatlerin gerçekleşmediğini görmektedir. Asıl mesele de budur. Sistemlerin adı değil, vatandaşa ne verdiği önemlidir. Vatandaşını mutlu huzurlu ve zengin yaşatan sistemin adının da önemi kalmamaktadır" ifadelerini kullandı.
"Türkiye kuşatma altında"
Türkiye’nin askeri, siyasi ve ekonomik olarak bir kuşatma altında olduğunu savunan Yılmaz, "Ülkeler dış müdahaleler alenen yapılır hale gelmiştir. Bu durumu önlemenin tek yolu güçlü bir ekonomi ve faizsiz bir Türkiye’dir. Hiçbir iktidar bu ekonomik koşullarla ülke yönetemez. Ana sorun ekonomidir" şeklinde konuştu.
Siyasetin yenilik, hizmet ve umut işi olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:
"Umduğunu bulamayan halk ülkenin sahibi olarak eskiyi yeni ile değiştirme hakkını her zaman kullanabilir. Sırası gelen nasıl gelip ülkeyi yönetiyorsa, zamanı geldiğinde de aynı iyi niyetle bırakmayı da bilmelidir. Kadrolu siyasi anlayış halkımızı canından bezdirmiştir. 40 yıl ülke hizmetinde çalışan insanlar bu kez bu makamları geçim kapısı haline çevirmekte ve ülkenin kalkınmasına zarar vermektedirler. Centilmenlik ülkeyi kaosa sürüklemeden geldiğin gibi gitmeyi de bilmekte yatar" şeklinde konuştu.

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