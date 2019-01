Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye’nin Suriye’de bir savaşın içerisinde olduğunu belirterek, "Bu süreçte ülkemize karşı her türlü biyolojik ve kimyasal saldırı yapılması ihtimal dahilindedir. Denetimler artırılmalıdır" dedi.

MYP Lideri Yılmaz yazılı bir açıklama yaparak Suriye’deki son gelişmeleri değerlenirdi.

Türkiye’nin Suriye’de bir savaşın içinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, "En kötüsü de hemen herkes bize düşman iken biz bazılarını kendimize sözde dost ilan ediyoruz. Bilen bilmeyene söylesin. Bu savaş bütün Batı ve dünyanın hazırladığı bir kıyamet savaşıdır. Tam olarak merkezinde dört kitabın şehadeti ile Türkler vardır. Bu süreçte ülkemize karşı her türlü biyolojik ve kimyasal saldırı yapılması ihtimal dahilindedir. Denetimler artırılmalıdır. Özellikle ithal gıda denetimleri artırılmalıdır. İlaç sanayi dahil hemen her şey sıkı bir denetime alınmalıdır. Bununla beraber sınırlarımızda ve içeride yurdun her köşesinde tedbirler en üst alarm seviyesine çekilmelidir. Uçan kuştan dahi şüphe edilmesi gereken bir sürecin içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye gelen Suriyeliler konusunda da uyarılarda bulunan Yılmaz, "Türkiye’de Suriyeliler, ülkelerindeki duruma göre pozisyon alabilecek bir potansiyel tehlikedir. Dün rejimden kaçanlar bugün kime hizmet edeceği belli olmayan unsurlar olarak Türk halkının güvenliğini tehdit etmektedir. Bu meselelere vicdan ya da duygusal çerçevede bakamayız. Türkiye kuşatma altındadır. Bir kıyamet savaşının içindedir. Bu nedenle her konuda tedbirli olunmasını şiddetle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.