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  4. MYP Lideri Yılmaz: "Faiz indirimleri devam etmeli"

MYP Lideri Yılmaz: "Faiz indirimleri devam etmeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Merkez Bankası tarafından son yapılan düzenlemeler neticesinde faiz bandının geriye çekilmesini olumlu fakat yetersiz olarak yorumlayan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye’de uygulanan faizin reel olmadığını ve indirimleri olumlu bulduğunu söyledi.

MYP Lideri Yılmaz: "Faiz indirimleri devam etmeli"

Merkez Bankası tarafından son yapılan düzenlemeler neticesinde faiz bandının geriye çekilmesini olumlu fakat yetersiz olarak yorumlayan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye’de uygulanan faizin reel olmadığını ve indirimleri olumlu bulduğunu söyledi. Yılmaz, “Faizler daha da düşmeli, yüzde 7-8 bandına düştüğünde piyasada hareketlenmeler gözle görülür derecede iyileşmeler başlar” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusundaki ısrarını başından beri desteklediğini söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, faiz indirimlerini son derece başarılı bulduklarını dile getirdi. Faiz indirimlerinin mutlaka devam etmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Faizler yüzde 7-8 bandına geldiğinde piyasalarda gözle görülür derecede iyileşme görülecektir. Bu nedenle faizdeki indirimler devam etmeli” şeklinde konuştu.
Yüzde 70 oranında tamamlanmış inşaat projelerinin mutlaka desteklenmesi gerektiğini savunan Yılmaz “Bu projeler mutlaka ekonomiye kazandırılmalı, ekonominin döner çarkına katılmalı atıl vaziyetten kurtarılmalı” dedi.
Faizlerin asıl olması gerektiği yerin yüzde 3-4 bandı olduğunu söyleyen Yılmaz, “Yüzde 7-8 bandına çekilen faiz, ekonomide mutlak bir ferahlama sağlayacaktır. Gözle görülür hareketlenmeler başlayacaktır. Fakat faizlerin asıl olması gerektiği yer yüzde 3-4 bandıdır” diye konuştu.

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